Кононенко: Россия не наносит США "космический удар" созданием РОС

Российская орбитальная станция в представлении художника
Российская орбитальная станция в представлении художника.
Источник изображения: Anatoly Zak

Это спекулятивный термин, подчеркнул Герой РФ, командир отряда космонавтов Роскосмоса

БАЙКОНУР, 26 ноября. /ТАСС/. Россия создает Российскую орбитальную станцию (РОС) для проведения научных исследований и технологического развития, в ее задачи не входит нанесение США "космического удара". Об этом ТАСС заявил Герой РФ, командир отряда космонавтов Роскосмоса, временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

"Тезис о том, что Россия наносит США "космический удар", я считаю такую риторику чрезмерно конфронтационной и не отражающей всей полноты картины. Термин "космический удар" - спекулятивный. Он предполагает агрессивные намерения, тогда как цель РОС - научные исследования и технологическое развитие", - сказал Кононенко. 

