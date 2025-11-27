BAE Systems поставит дополнительные БМП CV-90 Mk.3C ВС Дании

ЦАМТО, 26 ноября. Компания BAE Systems 21 ноября сообщила о подписании с Организацией оборонных закупок и МТО МО Дании (DALO) контракта на поставку 44 дополнительных БМП CV-90 Mk.3C.

Стоимость заказа составила около 450 млн. долл. Помимо самой техники, контракт предусматривает поставку запасных частей, пакеты поддержки, предоставление логистики и обучения.

Контракт дополняет заключенное в 2024 году соглашение на поставку 115 бронемашин CV-90. В итоге общее количество БМП CV-90 Mk.3C в составе Сухопутных войск Дании составит 159 ед.

Этот проект является заменой запланированной программы продления срока службы имеющихся CV-9035DK, отражая стремление властей Дании усилить свой военный потенциал с использованием новейших технологий.

Как заявил командующий СВ Дании генерал-майор Петер Бойсен, боевая машина пехоты является неотъемлемым компонентом тяжелой бригады. Поэтому крайне важно как можно скорее получить единый парк техники. Решение заменить 44 имеющиеся БМП CV-9035DK новыми образцами позволит получить 159 современных боевых машин пехоты к концу 2030 года.

Новая CV-9035 Mk.3C выполнена по тому же стандарту, что и поставленная БМП CV-90 в рамках программы модернизации ВС Нидерландов. Машины будут оснащены новой башней, которая обеспечит улучшенную эргономику и функциональность. Машина создана в рамках непрерывного совершенствования БМП с учетом результатов анализа опыта боевого применения техники странами-членами "клуба пользователей CV-90" и обеспечивает унификацию парка.

По оценке Janes World Armies, 159 ед. CV-9035 Mk.3C достаточно для обновления парка 1-й бригады СВ Дании, которая в настоящее время оснащена бронемашинами "Пиранья-5" с колесной формулой 8х8 и "Игл-5" с колесной формулой 4х4.

Заказ уже испытанных CV-90 Mk.3C, не требующих доработки, вместо версии Mk.4, которую закупают ВС Словакии и Чехии, сократит сроки поставки. При этом 44 бронемашины CV-9035DK, которые не будут модернизированы, могут быть переданы Украине.

В целом на текущий момент состоят на вооружении или заказаны около 1900 ББМ линейки CV-90 в 17 различных вариантах. Общий пробег CV-90 на сегодняшний день превышает 8 млн. км. Ее выбрали 10 европейских стран, восемь из которых являются членами НАТО. Бронемашины применялись в боевых действиях в Либерии, Афганистане и на Украине.