Войти
ЦАМТО

BAE Systems поставит дополнительные БМП CV-90 Mk.3C ВС Дании

552
0
0
Источник изображения: Фото: BAE Systems

ЦАМТО, 26 ноября. Компания BAE Systems 21 ноября сообщила о подписании с Организацией оборонных закупок и МТО МО Дании (DALO) контракта на поставку 44 дополнительных БМП CV-90 Mk.3C.

Стоимость заказа составила около 450 млн. долл. Помимо самой техники, контракт предусматривает поставку запасных частей, пакеты поддержки, предоставление логистики и обучения.

Контракт дополняет заключенное в 2024 году соглашение на поставку 115 бронемашин CV-90. В итоге общее количество БМП CV-90 Mk.3C в составе Сухопутных войск Дании составит 159 ед.

Этот проект является заменой запланированной программы продления срока службы имеющихся CV-9035DK, отражая стремление властей Дании усилить свой военный потенциал с использованием новейших технологий.

Как заявил командующий СВ Дании генерал-майор Петер Бойсен, боевая машина пехоты является неотъемлемым компонентом тяжелой бригады. Поэтому крайне важно как можно скорее получить единый парк техники. Решение заменить 44 имеющиеся БМП CV-9035DK новыми образцами позволит получить 159 современных боевых машин пехоты к концу 2030 года.

Новая CV-9035 Mk.3C выполнена по тому же стандарту, что и поставленная БМП CV-90 в рамках программы модернизации ВС Нидерландов. Машины будут оснащены новой башней, которая обеспечит улучшенную эргономику и функциональность. Машина создана в рамках непрерывного совершенствования БМП с учетом результатов анализа опыта боевого применения техники странами-членами "клуба пользователей CV-90" и обеспечивает унификацию парка.

По оценке Janes World Armies, 159 ед. CV-9035 Mk.3C достаточно для обновления парка 1-й бригады СВ Дании, которая в настоящее время оснащена бронемашинами "Пиранья-5" с колесной формулой 8х8 и "Игл-5" с колесной формулой 4х4.

Заказ уже испытанных CV-90 Mk.3C, не требующих доработки, вместо версии Mk.4, которую закупают ВС Словакии и Чехии, сократит сроки поставки. При этом 44 бронемашины CV-9035DK, которые не будут модернизированы, могут быть переданы Украине.

В целом на текущий момент состоят на вооружении или заказаны около 1900 ББМ линейки CV-90 в 17 различных вариантах. Общий пробег CV-90 на сегодняшний день превышает 8 млн. км. Ее выбрали 10 европейских стран, восемь из которых являются членами НАТО. Бронемашины применялись в боевых действиях в Либерии, Афганистане и на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Дания
Либерия
Нидерланды
Словакия
Украина
Чехия
Компании
BAE Systems
Проекты
CV-90
NATO
Piranha
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 19:25
  • 11651
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.11 15:19
  • 9
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 27.11 09:34
  • 0
И снова о Литве и воздушных шариках
  • 27.11 03:56
  • 1
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 27.11 03:52
  • 0
В связи с дискуссией - об отличиях советских/российских ПЛА 3-го и 4-го поколений.
  • 27.11 03:19
  • 3
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 27.11 00:51
  • 3
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 27.11 00:44
  • 7
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 27.11 00:35
  • 3
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 27.11 00:33
  • 3
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 26.11 23:56
  • 3
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 26.11 23:00
  • 3
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»
  • 26.11 22:46
  • 2
Раскрыты особенности атаковавших регионы России украинских дронов
  • 26.11 22:40
  • 2
Россия нацелила на Украину свои гиперзвуковые "Цирконы" (The National Interest, США)
  • 26.11 15:40
  • 1
Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов