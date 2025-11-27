Войти
ТАСС

Эксперт Степанов: Япония отходит от трех неядерных принципов

608
0
0
Накано Лас
Накано Лас (Nakano las) пилот F-35 ВВС Японии.
Источник изображения: аirheadsfly.com

Планы нового японского руководства подкрепляются приобретением Токио у США истребителей F-35, которые являются носителями ядерного оружия, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отходит от трех неядерных принципов, которые предполагают запрет на владение, производство, а также ввоз в Японию ядерного оружия. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Внушительный бэкграунд, а также роль женщины-первопроходца на политическом олимпе Страны восходящего солнца, вероятно, обязывает госпожу Такаити к экстравагантным поступкам. Иной логикой сложно объяснить продвигаемую новоиспеченным премьером линию на нуклеаризацию Японии. Первый, подвергнутый сомнению, выступил принцип не допускать в страну ядерное оружие, который, по мнению премьер-министра, может ослабить мощь ядерного сдерживания США, от которых зависит безопасность Японии. А это формальный пролог к обсуждению возможности имплементации в стране американской программы Nuclear Sharing, предполагающей возможность размещения части ядерного арсенала США на территории союзников", - отметил эксперт.

По словам Степанова, позицию Санаэ Такаити стоит расценивать в качестве попытки повлиять на отношение японцев к безъядерному статусу страны. "Тут уже запущен принцип "Окна Овертона", когда, казалось бы, "неприемлемое" обсуждается в открытом пространстве, прощупывается мнение аудитории и формируется новая "ядерная нормальность" Японии", - сказал он.

По мнению эксперта, планы нового руководства Японии подкрепляются приобретением у США истребителей F-35, которые являются носителями ядерного оружия. "Не зря же Япония уже заключила контракты и регулярно получает партии многофункциональных истребителей F-35 различной модификации из общей партии почти в 150 единиц. А они, в свою очередь, являются сертифицированными носителями термоядерных бомб B-61. Вероятно, именно их арсеналы под чутким руководством США будут размещены на военно-воздушных базах, формируя дополнительные угрозы как в отношении Китая, так и, конечно, восточных регионов РФ и объектов Тихоокеанского флота", - сказал он.

Японская стратегия нацбезопасности

Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указывается на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагала увеличение военных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО, однако Такаити уже пообещала, что эта цель будет достигнута досрочно.

Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", разработать собственные гиперзвуковые вооружения и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk. Почти сразу после избрания на должность нового премьера Санаэ Такаити распорядилась начать пересмотр основных документов в области безопасности, включая стратегию нацбезопасности, мотивировав это тяжелой ситуацией с безопасностью в мире и регионе вокруг Японии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
B61 ЯБ
BGM-109 Tomahawk
F-35
Проекты
NATO
ГЗЛА
ТОФ
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 19:25
  • 11651
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.11 15:19
  • 9
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 27.11 09:34
  • 0
И снова о Литве и воздушных шариках
  • 27.11 03:56
  • 1
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 27.11 03:52
  • 0
В связи с дискуссией - об отличиях советских/российских ПЛА 3-го и 4-го поколений.
  • 27.11 03:19
  • 3
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 27.11 00:51
  • 3
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 27.11 00:44
  • 7
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 27.11 00:35
  • 3
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 27.11 00:33
  • 3
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 26.11 23:56
  • 3
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 26.11 23:00
  • 3
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»
  • 26.11 22:46
  • 2
Раскрыты особенности атаковавших регионы России украинских дронов
  • 26.11 22:40
  • 2
Россия нацелила на Украину свои гиперзвуковые "Цирконы" (The National Interest, США)
  • 26.11 15:40
  • 1
Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов