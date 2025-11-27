Войти
В России заявили о практически безграничных возможностях «Панцирей»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters
Чемезов: У ЗРК «Панцирь» практически безграничные технические возможности

Технические возможности зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь» практически безграничны и продолжают наращиваться. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Он отметил, что первая версия этого комплекса была создана около 20 лет назад. Однако современные образцы приспособлены к современным же реалиям — например, ЗРК берет на борт 48 мини-ракет и может отразить массированный налет дронов. Также об эффективности «Панциря» говорит его подтвержденная способность сбить весь залп американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

По его словам, на счету некоторых боевых машин сотни сбитых целей. «Эти ЗРК сбивают все, что летит», — резюмировал чиновник.

Ранее Чемезов рассказал, что с начала специальной военной операции (СВО) сроки разработки военной техники сократились, Вооруженные силы России стали быстрее ее получать, спецоперация доказала способность российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) быстро адаптироваться и расширять производство. «Если раньше от замысла и разработки до поставки в войска могли пройти годы, то сейчас это может занять считаные месяцы», — сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
