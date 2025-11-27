США вряд ли возобновят реальные ядерные испытания

Источник изображения: topwar.ru

По мнению индийского исследователя Локендры Шармы, несмотря на громкие заявления Дональда Трампа о «необходимости» повторных испытаний, главные препятствия для США находятся не в Москве или Пекине. Наиболее жёсткое сопротивление возникнет в штатах Невада и Юта, которые уже испытали на себе последствия ядерных взрывов времён холодной войны.

Напомним, что 30 октября Трамп опубликовал резонансное заявление, в котором объявил, что поручил «министерству войны» подготовить возобновление ядерных испытаний. Основанием он назвал якобы проводимые Россией и Китаем секретные подземные взрывы.

На следующий день он повторил те же тезисы в интервью CBS News, добавив к списку «подозреваемых» Пакистан и КНДР. По его словам, если другие государства испытывают ядерные боезаряды, США «не могут оставаться в стороне».

Эксперты объясняют мотивы Трампа по-разному. С одной стороны, заявление выглядит, как попытка продемонстрировать жёсткость перед встречей с лидером КНР, с другой это возможно и реакция на испытания новых российских систем доставки ядерного боезаряда. Сам же Трамп заявил, что основанием для проведения являются разведданные о проведении маломощных подземных взрывах в Китае или России.

Но, по мнению индийского аналитика, ключевая причина, по которой Вашингтон с большой вероятностью так и не решится на подземный или тем более надземный ядерный взрыв, — это сопротивление внутри самих США.

В 1950-х ядерные испытания на полигоне в Неваде привели к тяжёлым последствиям для населения Невады и соседней Юты. Исследования показали значительное увеличение случаев лейкемии среди детей, родившихся в период активных надземных взрывов. Долгие годы американские власти скрывали масштабы ущерба, что только усиливает недоверие местных жителей к любым попыткам возродить испытательную программу.

Сегодня представители Невады уже направили Трампу письмо, выражающее «ярость и категорическое несогласие» с любыми действиями по возобновлению испытаний.

Даже подземные взрывы не гарантируют безопасности: они могут привести к заражению почвы и грунтовых вод, а также к прорывам радиоактивных газов на поверхность.

По мнению Шармы, наиболее вероятный сценарий — США продолжат ограничиваться «некритическими» испытаниями, то есть такими, которые не приводят к ядерному взрыву. Об этом уже заявил министр энергетики Крис Райт.

Сейчас Вашингтон тратит сотни миллиардов долларов на модернизацию своего ядерного арсенала. И до октября 2025 года вместо возобновления полномасштабных ядерных взрывов США предпочитали активное тестирование систем доставки и компонент боезарядов, не нарушая мораторий.