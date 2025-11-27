Войти
В РФ провели тепловакуумные испытания макета нового спутника ДЗЗ EOS-O

Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

В пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы рассказали, что "в ходе испытаний на макет воздействовали тепловые потоки, имитирующие солнечное излучение и условия открытого космоса"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Тепловакуумные испытания теплового макета космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) EOS-O подтвердили качество и надежность системы обеспечения теплового режима. Запуск аппарата запланирован на 2027 год, сообщили в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы.

"Испытания проходили в криотермовакуумной камере по 5 температурным циклам научно-производственного объединения "Молния". <…> В ходе испытаний на макет воздействовали тепловые потоки, имитирующие солнечное излучение и условия открытого космоса. Параллельно с этим использовались нагреватели для проверки систем бортовой аппаратуры. Проведен контроль орбитальной и солнечной ориентации КА, а также режимов съемки земной поверхности и коррекции параметров орбиты. <…> Запуск аппарата запланирован на 2027 год. КА рассчитан для работы на орбите высотой 450-550 км. Масса аппарата составляет 500 кг. Полоса захвата - 12 км", - сообщили в фонде.

Гендиректор фонда НТИ Вадим Медведев отметил, что совместно с партнерами организация разрабатывает космический аппарат с максимальным для российского рынка ДЗЗ разрешением - 0,5 метра на пиксель. "Наземные испытания подтвердили качество и надежность, работоспособность теплового макета EOS-O в условиях космического вакуума на предельных и переходных температурах. Тепловакуумные испытания прошли по 4 основным режимам функционирования КА. Каждый режим длился не менее 300 минут. Инженеры-испытатели моделировали условия внешних тепловых потоков для каждого из четырех режимов. Это позволит перейти к новым этапам работ. Качество - главный приоритет", - сказал он.

Испытания проводятся в рамках НИОКР "Разработка космической системы сверхвысокодетальной съемки в видимом диапазоне с пространственным разрешением 0,5 метра". "Космический аппарат EOS-O станет частью архитектуры бесшовного цифрового неба России. Он позволит проводить сверхвысокодетальное зондирование Земли в оптическом диапазоне и выполнять космический мониторинг", - уточнили в фонде. 

Страны
Россия
