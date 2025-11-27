Войти
British Army Review: ВС РФ адаптировались к английским ракетам и танкам

Александр Река/ ТАСС
Александр Река/ ТАСС.
Источник изображения: © Александр Река/ ТАСС

В статье профессора военной истории Александра Хилла сказано, что "позиция России на поле боя значительно улучшилась"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские войска научились эффективно противодействовать западным образцам дальнобойных ракет и тяжелой бронетехники и перехватили инициативу в зоне конфликта на Украине. Об этом говорится в статье профессора военной истории Александра Хилла в последнем выпуске официального журнала британских сухопутных войск The British Army Review, который находится в распоряжении ТАСС.

"Позиция России на поле боя значительно улучшилась, а опасения перед западными технологиями - такими как ракеты Storm Shadow и танки Challenger - утихли, поскольку российские вооруженные силы адаптировались к их присутствию на поле боя и получили преимущество в войне", - пишет историк.

Автор отмечает, что осенью 2022 года Великобритания находилась в авангарде усилий по военной поддержке Украины, однако с тех пор ситуация изменилась. По его словам, российские военные преодолели первоначальные сложности и научились эффективно противостоять западным системам. 

