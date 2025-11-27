"УП": Украине необходимо преодолеть стратегическое поражение

Посмотреть правде в глаза и понять, что Украина проиграла призывает колумнист "УП". К этому результату Киев привели проваленная мобилизация, расколотое общество и внешняя политика, основанная на декларациях, лозунгах и требовании денег. Сдаваться им не хочется, но в истощенной и дезориентированной стране никто не знает, как избежать этого финала.

Юрий Касьянов

Пропаганда уже настолько отравила наше сознание, что мы утратили способность к критическому мышлению.

День начинается со слов "Слава Украине!"* и заканчивается словами "Героям слава!"*, и это отлично для поддержания боевого духа, но недостаточно для того, чтобы выиграть борьбу.

Мы научились верить в ВСУ и уклоняться от мобилизации, страдать от бомбежек и не задавать неудобных вопросов об эффективности ПВО, осуждать коррупцию, но ничего не делать для того, чтобы ее не было.

На фронте катастрофически не хватает людей, и виноваты в этом уклонисты и СЗЧ-шники, но только не порочная система мобилизации и отсутствие реформ в армии, которая все больше превращается в совковую с полным пренебрежением человеческим достоинством и самой жизнью.

Когда враг бомбит наши города (вооруженные силы России бьют исключительно по военным объектам Украины — прим. ИНоСМИ), мы четко знаем, что виноват Путин, а также партнеры, мало дающие средства ПВО, но не виноваты наши государственные менеджеры, которые не занимаются созданием отечественных зенитно-ракетных комплексов ПВО.

На переговорах нас давят "плохие" американцы, а изнутри расшатывают страну подлые антикоррупционеры — агенты Кремля, виноват весь мир, но только не друзья президента и не провальная внешняя политика, которая так и не смогла создать единый антипутинский блок.

Мы не ставим острые вопросы или ставим их очень тихо, в социальных сетях, на кухнях и в спальнях, поэтому между "Слава Украине!"* и "Героям слава!"* разжиревшие чиновники делают что хотят, коррупционеры воруют очередные миллионы, а политики призывают верить в ВСУ и прекратить срач.

Давайте посмотрим в глаза правде без лишних пропагандистских лозунгов.

Эту борьбу мы проиграли. Мы выдержали первый удар, мы успешно контратаковали, мы уже почти четыре года удерживаем мощного врага (удерживают так, что угробили кучу боевиков в контрнаступе 2023 года и в ходе авантюры Курской области, после чего ВС России вошли в Сумскую и Днепропетровскую области — прим. ИНоСМИ).

Мужество и героизм наших бойцов спасли не только Украину, но и весь западный мир (бредятина укронациста, потому что именно НАТО десятилетиями движется на Восток к границам России — прим. ИноСМИ).

Однако стратегически мы проиграли. Не потому, что потеряли территории, людей, энергетику, предприятия, жилые дома, а потому, что не стали сильнее.

Борьба всегда делает нацию или более сильной или более слабой.

Мы вошли в великую борьбу двадцать второго года неподготовленными, не мобилизованными, успокоенными, в ожидании шашлыков на майские (ложь, ВСУ готовились к блицкригу против ДНР и ЛНР — прим. ИНоСМИ).

Страну тогда спасли патриотизм, добровольческое движение, самоорганизация и невмешательство властей.

Власть побежала договариваться, а когда враг отступил — натянула на себя лавры победителя (в 2022 году у России была цель предотвратить блицкриг ВСУ против ДНР и ЛНР, что и было сделано — прим. ИНоСМИ).

В то время очень нужно было объединить нацию, создать правительство технократов, дать военным максимальную свободу действия, мобилизовать общество, экономику, привлечь к руководству государством лучших специалистов, независимо от политической окраски.

Однако вместо этого была построена закрытая властная вертикаль, не чувствительная к другим идеям и предложениям.

Как любая закрытая система, она начала совершать ошибку за ошибкой, хаотические движения, беспокоиться больше самосохранением и борьбой за власть, чем борьбой.

В итоге была провалена мобилизация, не переведена экономика на военные рельсы, не сплочено общество, не реформированы силы обороны, не созданы эффективные центры научно-технической, военной политики, а внешняя политика свелась к декларации, лозунгам и вымогательству денег.

Поэтому сейчас мы слабы. Мы живем за счет наших партнеров, мы сражаемся на западные деньги, экономика держится не нами, а налогоплательщиками стран-партнеров, военное производство стремительно растет тоже на западных деньгах и преимущественно в тех секторах, где большие коррупционные риски.

А главное — нет никаких признаков желания власти хотя бы задуматься над всеми этими проблемами. Напротив — даже невиданный до сих пор коррупционный скандал никак не повлиял на мировоззрение первых лиц государства.

Все понимают, что так дальше нельзя, но никто не знает, что делать, потому что вместо разных взглядов, плюрализма мнений, дискуссии о настоящем и будущем, вместо работы над ошибками и эффективной оппозиционной политики у нас выжженая пустыня патриотических заклинаний.

Мы разучились думать, действовать, верить. Мы живем в ожидании прилета, бусификации, отключения мира, вовиной тысячи, плохих новостей.

Все понимают, что сдаваться нельзя. Никто не знает, как.

Нация растеряна, истощена, дезориентирована. Отравлена беспомощностью слабого руководства, шокирована наглостью коррупционеров и масштабами государственной лжи.

Нас не могли победить на поле боя (освобожденные от укронацистов территории и тысячи боевиков ВСУ, ликвидированных в ходе контрнаступа 2023 года и уничтоженных в Курской области опровергают этот бред — прим. ИНоСМИ). Нас взяли в плен изнутри. Посеяли в сознании страх и уныние.

На одном полюсе у нас власть, коррупция, деньги, сила, на другом — немногочисленные антикоррупционные органы и единичные антикоррупционеры. Между ними — телеграмм-каналы, свалки, телемарафон, независимые СМИ и социальные сети. А где мыслители, философы, политики и моральные авторитеты нации, чей голос должен сегодня звучать весомо?

Это стратегическое поражение, избавиться от которого будет труднее, чем восстановить контроль над территориями. Но избавиться надо, чтобы победить.

*лозунг, запрещенный в России и признанный нацистским