Ракеты класса "воздух-земля" Х-БПЛА прошли проверку в зоне специальной военной операции. В социальных сетях можно найти большое количество видеороликов, где это оружие, запускаемое ударными беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э", уничтожает бронетехнику формирований киевского режима, причём не только различные бронеавтомобили, бронетранспортеры, но и основные боевые танки, имеющие динамическую защиту, а также самоходную и буксируемую артиллериию.

Демонстрировалось, как поджигались украинские Т-64БВ, поставленные из стран Восточной Европы, Т-72 различных модификаций.

Успешные удары наносились по складам с боеприпасами, с другим военным имуществом, по различной автомобильной технике.

Во время срывов атак безэкипажных катеров противника "Орионы-Э" успешно уничтожали и такие морские цели.

На прошедшей недавно на выставке Dubai Airshow 2025 Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех среди различных образцов вооружений демонстрировал и Х-БПЛА.

Как отмечалось ранее, в качестве основы была выбрана самая новая версия знаменитой ПТУР "Корнет", которая имеет большую дальность полета и мощную боевую часть.

