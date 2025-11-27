Бить на колесах: в армии начали готовить водителей багги и квадроциклов

Подобная техника повышает мобильность пехоты на поле боя

Учебные центры Минобороны России начали массовую подготовку водителей багги, квадроциклов и мотоциклов. Военнослужащие учатся вождению, изучают устройство техники, чтобы самостоятельно обслуживать и ремонтировать в полевых условиях, а также осваивают принципы применения ее в бою. В ходе СВО легкая колесная техника стала важным элементом, позволяющим повысить мобильность пехоты на поле боя, и для ее эффективного применения нужны хорошо обученные бойцы, отмечают эксперты.

Помогут уйти от дрона

В учебных центрах Сухопутных войск начали готовить водителей мототехники повышенной проходимости, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ. К ней отнесли багги, квадроциклы и мотоциклы.

Военные осваивают устройство техники и получают навыки езды на ней. В учебных центрах проложены специальные трассы с препятствиями: скоростными участками грунтовой дороги, разрушенной застройкой и т.д. Занятия проводят квалифицированные инструкторы с опытом применения транспортных средств в зоне спецоперации.

— Сейчас в войсках идет активное внедрение легкой колесной и мототехники, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — В ходе спецоперации всё это активно используется. Это очень важный элемент обеспечения мобильности пехоты. Поэтому логично, что сейчас организована централизованная подготовка водителей этой техники. Обычно что-то внедряется на практике, а затем происходит закрепление на уровне войск. Сначала пошло внедрение мотоциклов и квадроциклов, а затем создаются центры подготовки. Это логичные и естественные процессы.

Эксперт отметил, что мототехника применяется в зоне боевых действий для решения множества задач.

— Багги и квадроциклы используются в логистике, для доставки различных грузов, — рассказал Юрий Лямин. — На мотоциклах бойцы осуществляют молниеносные штурмы. В условиях обилия дронов в небе мототехника за счет высокой проходимости и маневренности имеет преимущества перед обычными автомобилями. По автомобилю легче попасть, а по мотоциклу или квадроциклу сложнее. Водитель багги или мотоцикла может и сманеврировать, и проехать среди разрушенных зданий или где-то в лесу, где дронам сложнее действовать из-за листвы и веток. А на более крупном автомобиле там можно уже и не пробраться, он застрянет.

Легкая техника против дронов

Применение легкой техники на поле боя вряд ли потеряет актуальность в обозримой перспективе, отметил военный эксперт Вадим Козюлин.

— Сейчас над полем боя господствуют недорогие тактические дроны,— объяснил он. — Они серьезно изменили тактику боевых действий. Тяжелая бронетехника утрачивает то значение, которое имела раньше. Ее больше не используют как основную ударную силу армий для больших прорывов, потому что ее теперь истребляют дешевыми дронами. Более эффективными, как ни странно, оказались легкие модели техники — квадроциклы, багги и так далее. Массового обучения их использованию до последнего времени не было.

Военнослужащим предстоит не только научиться управлять такой техникой, но и получить тактические навыки ведения современного боя с ее помощью, отметил он.

— Действия проникновения на такой технике в тыл врага небольшими группами, фланговые маневры и прочие навыки военнослужащие отработают на полигонах, — уточнил Вадим Козюлин. — Также им придется освоить взаимодействие с дронами, научиться грамотно использовать средства радиоэлектронной борьбы и связи. Это важно. Например, БПЛА могут эффективно вести разведку, дроны ПВО — прикрывать штурмовые группы с воздуха от беспилотников противника.

Бойцы на легкой технике будут играть заметную роль на поле боя, пока не найдутся сверхэффективные средства противодействия беспилотникам, отметил эксперт.

— Сейчас трудно сказать, когда это произойдет, не исключено, что достаточно скоро, — отметил он. — Известно, что эффективно против дронов может работать лазерное оружие, но оно должны получить мощные и при этом компактные накопители энергии, которых пока нет. Также это могут быть электромагнитные комплексы или самонаводящиеся микробоеприпасы — пули, например. Возможно, небо от дронов помогут очистить новые средства РЭБ, которые смогут посадить любой аппарат. Не исключено, что дроны будут вести в небе активную войну друг с другом.

Многие страны сейчас ведут исследования и разработки по противодействию БПЛА, напомнил он.

— Отрабатывается множество вариантов, но универсального пока нет, — резюмировал Вадим Козюлин.

Мотоциклетные роты

В армии увеличивается количество легкой колесной техники, что требует массового обучения вождению военнослужащих. «Известия» сообщали, что в мотострелковых соединениях созданы отдельные мотоциклетные роты. Перед тем как отправиться на фронт, бойцы проходят курс специальной подготовки на полигонах длительностью один месяц. В программу обучения входят отработка штурмовых действий как в лесополосах, так и в городской застройке. Бойцы изучают тактическое ориентирование, маскировку, боевую работу в условиях активного противодействия БПЛА. Также мотоциклисты осваивают преодоление участков открытой местности с сохранением боевого порядка.

Российские войска сейчас активно применяют багги на передовой. Они доставляют бойцов на позиции, подвозят боекомплект и эвакуируют раненых.

Подразделения обеспечения используют специальные багги для подвоза горючего и заправки, рассказывал «Известиям» начальник управления ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковник Владимир Демиров.

Кроме того, багги активно используются снайперами при ведении боевых действий. В них стрелки выдвигаются на передовую для боевой работы.

Военные медики применяют багги на передовой для эвакуации раненых с переднего края, подвоза медикаментов и других важных грузов.

«Известия» сообщали, что в учебную программу общевойсковых военных вузов вошли занятия по отработке действий с использованием мотоциклов и квадроциклов. В рамках курса будущие офицеры изучают тактику использования легкой техники, в том числе управление мотоциклами и квадроциклами в условиях активного применения противником различных типов БПЛА.

