Cтратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

Продолжительность полета составила более 11 часов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Cтратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила более 11 часов", - сказали там.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.