"Ангара-1.2" вывела на орбиты космические аппараты для Минобороны

Запуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками с космодрома Плесецк.

Ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела в космос аппараты в интересах МО РФ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-1.2" успешно вывела на целевые орбиты космические аппараты в интересах Минобороны РФ, сообщили в ведомстве.

Во вторник в 16.42 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. Пуск ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

"После старта ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Степановича Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении.

С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.