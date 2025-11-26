Европарламент одобрил программу оборонной промышленности

Во вторник, 25 ноября, Европейский парламент утвердил "первую в истории европейскую программу оборонной промышленности". Как уточняет Интерфакс, законопроект приняли на пленарной сессии в Страсбурге 457 голосами "за", 148 – "против" при 33 воздержавшихся.

"Европейская программа оборонной промышленности (EDIP) знаменует собой важный шаг на пути к более эффективному, быстрому и подлинно европейскому подходу к оборонным закупкам и укреплению европейского оборонного потенциала. Она призвана оказать долгосрочное воздействие, послужить ориентиром для будущих инициатив и определить организацию европейского сотрудничества в области оборонного производства после 2027 года", – заявила председатель комитета Европарламента по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Закон "направлен на укрепление оборонной промышленности ЕС, содействие совместным европейским оборонным закупкам, наращивание оборонного производства и увеличение поддержки Украины".

Сообщается, что из бюджета EDIP на инструмент поддержки Украины (USI) направят 300 млн евро. Законодатели также договорились о создании фонда ускорения трансформации цепочки поставок в сфере обороны (FAST) ориентировочным объемом не менее 150 млн евро.

Депутаты Европарламента поддержали принцип "покупай европейское". В связи с этим постановляется, что для "обеспечения финансирования оборонной продукции стоимость ее компонентов, произведенных в неассоциированных третьих странах, не должна превышать 35% от общей предполагаемой стоимости компонентов".

Кроме того, новая программа создаст правовую основу для европейских оборонных проектов, представляющих общий интерес. Для получения финансирования в таких проектах должны участвовать не менее четырех государств-членов. Украина получает право принимать участие в этих проектах. Принятый закон также создаст "инструмент поддержки Киева для модернизации украинской оборонной промышленности и облегчения ее интеграции с европейской оборонной промышленностью", сообщили в Европарламенте.