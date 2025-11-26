Нидерланды выделят дополнительно до 2,5 млрд. евро на борьбу с дронами

ЦАМТО, 25 ноября. Нидерланды выделят дополнительно от 1 млрд. евро до 2,5 млрд. евро на антидроновые системы из-за недавних инцидентов с БЛА в стране.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в письме парламенту госсекретарь при Минобороны страны Гейс Тейнман.

Как говорится в письме, страны Европы и, в частности, Нидерланды, все чаще сталкиваются с использованием неопознанных беспилотников.

"Недавние инциденты с российскими (якобы российскими – прим. ред.) беспилотниками в Польше и Румынии, а также обнаружение небольших и недорогих беспилотников над критически важной инфраструктурой стран-членов НАТО и, совсем недавно, в Нидерландах, вызывают серьезную обеспокоенность", – отметил Г.Тейнман.

По его словам, системы противодействия беспилотным летательным аппаратам имеют решающее значение в борьбе с дронами, поэтому Министерство обороны инвестирует в них дополнительные средства.

"Укрепление потенциала противодействия беспилотным летательным аппаратам предполагает общую сумму в пределах от 1 млрд. евро до 2,5 млрд. евро. Эти инвестиции будут зачислены из инвестиционного бюджета Министерства обороны", – заявил госсекретарь.

В начале ноября Министерство обороны Нидерландов объявило конкурс для поиска новых решений по выявлению и нейтрализации беспилотников, в том числе на территории противника, напоминает агентство.