Войти
ТАСС

Politico: подключение Рубио изменило ход переговоров по Украине

737
0
0
Госсекретарь США Марко Рубио, 16 мая 2025
Госсекретарь США Марко Рубио, 16 мая 2025.
Источник изображения: © AP Photo / Khalil Hamra

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл изначально представил "тяжелый выбор" Украине и Европе, настаивая на том, чтобы они согласились на 28-пунктный план

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Переговорная тактика Вашингтона в консультациях по мирному урегулированию украинского кризиса изменилась с подключением к ним госсекретаря, помощника по национальной безопасности Марко Рубио, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл изначально представил "тяжелый выбор" Украине и Европе, настаивая на том, чтобы они согласились на 28-пунктный план. Когда же в Женеву прибыл Рубио для встречи с украинской делегацией, характер переговоров изменился. "Мы считаем, что участие Марко Рубио важно для продолжения переговоров. После воскресенья (переговоров в Женеве - прим. ТАСС) их темп замедлился, и это хорошо", - сказал изданию неназванный источник из страны НАТО.

Как отмечает издание, прошедшие дни переговоров показали, что, с одной стороны, иностранные коллеги рассматривают Рубио как того, кто может навести порядок в украинском урегулировании, а с другой стороны, нетрадиционные методы ведения внешней политики президента Дональда Трампа ведут к хаотичным последствиям, где высокопоставленные чиновники "идут каждый своим путем". Рубио как помощник по нацбезопасности должен координировать работу разных ведомств, но это ему удалось только на переговорах в Женеве. "Он точно больше контролировал процесс в воскресенье, нежели до этого", - сказал изданию неназванный европейский чиновник.

По его словам, до подключения Рубио казалось, что переговорным процессом управлял вице-президент Джей Ди Вэнс, который является близким другом Дрисколла. При участии Рубио американская делегация стала более гибкой. При этом на переговорах присутствовали зампомощника по национальной безопасности Энди Бейкер, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые, "мягко говоря, демонстрировали некоторую степени независимости" и которые продолжали продвигать менее выгодные Украине позиции, сказал собеседник издания. "Никто не знает, насколько сплоченно они работают с Рубио", - добавил он.

Собеседник Politico отметил, что Рубио один из немногих в администрации президента, кто "понимает, что даже в текущей сложной ситуации просто нет шансов, что правительство Украины сможет подписать капитуляцию". Другой собеседник издания отметил, что хоть Рубио "профессионал и знает свое дело <...>, он работает на президента, который в конечном итоге принимает решения". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 22:46
  • 2
Раскрыты особенности атаковавших регионы России украинских дронов
  • 26.11 22:40
  • 2
Россия нацелила на Украину свои гиперзвуковые "Цирконы" (The National Interest, США)
  • 26.11 17:37
  • 2
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 26.11 17:21
  • 1
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 26.11 15:40
  • 1
Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов
  • 26.11 15:33
  • 11640
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.11 14:11
  • 2
Заключены первые контракты на разработку прототипов средств перехвата для системы ПРО "Золотой купол"
  • 26.11 13:16
  • 4
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 26.11 13:00
  • 1
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 26.11 05:38
  • 0
Комментарий относительно советских МПЛА проекта 945А
  • 26.11 04:11
  • 2
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»
  • 26.11 00:22
  • 6
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 25.11 23:09
  • 1
«Калашников» рассказал о подготовке к серийному производству «Кроны-Э»
  • 25.11 18:08
  • 2
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 25.11 08:59
  • 146
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии