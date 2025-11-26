Войти
В Швеции заявили о планах покупки средств ПВО на $366 млн

Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /

Министр обороны Йонсон: Швеция закупит средства ПВО на $366 млн

Швеция планирует закупить средства противовоздушной обороны (ПВО) на $366 млн (около 28,9 млрд рублей). Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вело издание Dagens Nyheter.

«Сегодня мы можем сообщить, что делаем следующий шаг в работе по модернизации противовоздушных сил... Речь идет о вложении в 3,5 млрд [шведских крон] (около $366 млн — «Газета.Ru»)», — сказал глава оборонного ведомства.

Йонсон добавил, что в рамках модернизации Вооруженные силы Швеции закупят ракетные комплексы Iris-T, 16 пусковых установок и восемь радиолокационных систем.

В сентябре министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что республика приобретет системы ПВО в Швеции и Норвегии. Помимо этого, Вильнюс приобретет четыре радара и системы звукового распознавания БПЛА украинского производства Sky Fortress, подчеркнула глава ведомства.

Ранее Билл Гейтс назвал ошибкой огромные инвестиции Швеции в армию.

Александр Афонин

