Войти
Военное обозрение

Показаны фото с испытаний японского ракетного гиперзвукового комплекса HVGP

816
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Японское агентство военных разработок ATLA опубликовало фотографии с испытаний своего ракетного комплекса HVGP с гиперзвуковым глайдером. Как известно, минувшим летом на американских полигонах в Калифорнии было проведено по меньшей мере два пуска HVGP. Первый одиночный пуск был произведен со стенда, а второй — со штатной пусковой установки.

Ракету разрабатывает компания Mitsubishi Heavy Industries. Это многоцелевое гиперзвуковое оружие, способное поражать как морские, так и наземные цели. Первый вариант имеет дальность около 900 км и скорость 5 Мах. Производство уже запущено, развертывание в войсках планируют с 2026 года. Кроме того, есть планы модификаций с дальностью до трех тысяч километров.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

По данным ATLA, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках этого проекта направлены на создание ракетной платформы нового поколения, способной поражать морские цели на больших расстояниях. Заявленной целью программы является поддержка способности Токио защищать свои отдаленные острова и прилегающие к ним воды.

Первый прототип, разрабатываемый в 2025 финансовом году, имеет компактную конструкцию и оснащён турбореактивным двигателем XKJ301-1. Этот вариант будет служить тестовой платформой для интеграции силовой установки, системы наведения и головки самонаведения. На следующем этапе, запланированном на 2027 год, серию испытаний планируется расширить за счет двух экземпляров, предназначенных для оценки усовершенствованных конфигураций датчиков.


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Компании
MHI
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 22:46
  • 2
Раскрыты особенности атаковавших регионы России украинских дронов
  • 26.11 22:40
  • 2
Россия нацелила на Украину свои гиперзвуковые "Цирконы" (The National Interest, США)
  • 26.11 17:37
  • 2
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 26.11 17:21
  • 1
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 26.11 15:40
  • 1
Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов
  • 26.11 15:33
  • 11640
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.11 14:11
  • 2
Заключены первые контракты на разработку прототипов средств перехвата для системы ПРО "Золотой купол"
  • 26.11 13:16
  • 4
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 26.11 13:00
  • 1
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 26.11 05:38
  • 0
Комментарий относительно советских МПЛА проекта 945А
  • 26.11 04:11
  • 2
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»
  • 26.11 00:22
  • 6
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 25.11 23:09
  • 1
«Калашников» рассказал о подготовке к серийному производству «Кроны-Э»
  • 25.11 18:08
  • 2
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 25.11 08:59
  • 146
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии