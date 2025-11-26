Минобороны Индии намерено закупить легкие разведывательные вертолеты RSH

ЦАМТО, 25 ноября. Минобороны Индии продлило сроки подачи предложений на повторно опубликованный запрос о предоставлении информации в рамках проекта замены около 270 устаревших вертолетов "Четак" и "Читах", применение которых обходится все дороже.

Как сообщает Shepherd Media, в связи с возникающими проблемами при эксплуатации применяемых в высокогорных и приграничных миссиях вертолетов, СВ Индии в прошлом году уже вынуждены были взять 20 легких вертолетов в лизинг. В то же время в период непродолжительного конфликта с Пакистаном, устаревшие "Четак" и "Читах" оказались остро необходимы для поддержки действий подразделений, продемонстрировав важность отложенного проекта закупки.

Опубликованный в августе запрос о предоставлении информации предусматривает поставку 120 вертолетов для СВ Индии и 80 – для индийских ВВС. В рамках проекта МО Индии стремится приобрести одно- или двухдвигательные вертолеты, предназначенные для ведения разведки и наблюдения, перевозки войск и грузов в кабине и на внешней подвеске, эвакуации раненых и проведения поисково-спасательных операций. Вертолеты должны нести как минимум один модуль вооружения с каждого борта и оснащаться разведоборудованием, НАР, противотанковыми ракетами, ракетами класса "воздух-воздух", контейнерными системами вооружения и др.

Ответы на запрос об информации по вертолету RSH должны были быть поданы до 18 октября. После продления сроков заинтересованные претенденты должны предоставить свои ответы до 1 декабря 2025 года.

Целью публикации запроса названо завершение формирования требований к вертолету, принятие решения по категории закупки и выявление вероятных подрядчиков. Продление срока предоставляет больше времени как потенциальным поставщиками оригинального оборудования, так и индийским компаниям для определения условий продажи и сотрудничества.

Некоторые претенденты на участие в конкурсе уже известны. Консорциум Tata-Airbus рассматривает возможность участия в тендере с вертолетом H-125. В качестве поддержки предложения будет использована новая линия окончательной сборки гражданских вертолетов, созданная в штате Карнатака. Airbus уже обязалась поставить, начиная со следующего года, 40 собранных в Индии вертолетов европейским заказчикам.

Недавно Tata-Airbus предложил военный вариант H-125M Министерству обороны Индии. Предполагается, что машина сохранит гражданский планер и двигатель, но потребует новой авионики и модификации пилонов.

Компания Max Aerospace & Aviation продвигает в Индии продукцию американской Bell. В июне Max Aerospace для усиления своих позиций подписала с правительством штата Махараштра меморандум о взаимопонимании на сумму 960 млн. долл., предусматривающий создание недалеко от аэропорта Нагпура специализированного центра по сборке и испытаниям вертолетов Белл-407GXi. Открытие предприятия запланировано на 2026 год, а для выхода его на полную мощность потребуется около 8 лет.

Как сообщал ЦАМТО, проект закупки вертолетов разведки и наблюдения (RSH) реализуется МО Индии с 2008 года. Первоначально он предусматривал поставку 197 вертолетов (133 для СВ и 64 для ВВС Индии). После характерных для Индии длительных процедур закупки в 2015 году победителем конкурса было выбрано российское ОАО "Вертолеты России", представившее вертолет Ка-226Т. Предполагалось, что 60 новых вертолетов будут поставлены производителем, а остальные 137 ед. – собраны в Индии на созданном в 2017 году холдингом "Вертолеты России", "Рособоронэкспортом" и индийской HAL совместном предприятии Indo-Russian Helicopter Pvt Ltd. Тем не менее, несмотря на длительные переговоры, стороны так и не смогли достичь договоренности об условиях передачи технологий и локализации производства, что привело к срыву программы, и официальный контракт заключен не был. Участие российских компаний в новом конкурсе в современных условиях представляется маловероятным. Safran Helicopter Engines ранее уже исключила поставку своих двигателей Arrius 2G1 для Ка-226Т.

При этом реализуемый в Индии c 2008 года государственной компанией HAL проект разработки легкого многоцелевого вертолета (LUH) по-прежнему сталкивается с задержками из-за сбоев в работе автопилота и системы управления полетом, сложностей с сертификацией, проблемами с вибрацией лопастей несущего винта и меняющимися требованиями заказчика. На текущий момент компания выпустила всего 10 вертолетов LUH ограниченной серии из 12 заказанных.