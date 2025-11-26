78-й эсминец класса "Арли Бёрк" подготовили к передаче флоту США

Подразделение Ingalls Shipbuilding (Паскагула) компании Huntington Ingalls Industries (HII) успешно завершило приемочные испытания эсминца с управляемым ракетным вооружением DDG-128 "Тэд Стивенс" класса "Арли Бёрк". Как отмечает Naval Today, теперь специалисты верфи готовят корабль к официальной передаче американским ВМС.

"Тед Стивенс" – второй эсминец класса "Арли Бёрк", построенный на данной верфи в модификации Flight III для флота США.

Эсминец "Тед Стивенс", США Huntington Ingalls Industries

Корабль, получивший свое наименование в честь покойного сенатора Теда Стивенса, представлявшего с 1968 по 2009 годы Аляску, заложили в марте 2022 года и спустили на воду в августе 2023 года. Заводские ходовые испытания эсминца завершились в сентябре 2025 года.

В рамках приемочных испытаний сдаточная группа Ingalls провела несколько дней в порту и в море, проведя комплексную серию испытаний и оценок под надзором Комиссии по проверке и наблюдениям ВМС США (INSURV). "Тед Стивенс" успешно продемонстрировал требуемые эксплуатационные характеристики, что подтвердило его готовность к передаче американскому флоту в ближайшие недели.

"Наша цель – как можно быстрее предоставить ВМС самые современные и боеспособные корабли, отвечающие растущим потребностям национальной безопасности США и наших союзников. Работа всей команды DDG-128 показывает наше неустанное стремление к достижению этой самой миссии", – заявил президент Ingalls Shipbuilding Брайан Бланшетт.

К настоящему времени верфь Ingalls Shipbuilding поставила ВМС США 35 эсминцев класса "Арли Бёрк". На заводе продолжается строительство четырех кораблей этого типа в конфигурации Flight III: DDG-129 "Джеремайя Дентон", DDG-131 "Джордж М. Нил", DDG-133 "Сэм Нанн" и DDG-135 "Тэд Кокран".

Ключевые отличия эсминцев класса "Арли Бёрк" модификации Flight III заключаются в установке новейшего радара противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6(V)1, модернизации электросетей и охлаждающих систем. Кроме того, интегрируется последняя версия боевой информационно-управляющей системы "Иджис" (Aegis) – Baseline 10.

Полное водоизмещение эсминца класса "Арли Бёрк" версии Flight III достигает 9700 тонн, длина корпуса – 155 метров, ширина – 20 метров. Максимальная скорость превышает 30 узлов. Дальность плавания – 4400 морских миль. Экипаж – 300 человек.

Главное ударное оружие эсминца – две универсальные пусковые установки Mk.41, которые могут применять как зенитные ракеты семейства SM, так и крылатые "Томагавки" и противолодочные ASROC. Арсенал корабля дополняют 127-мм артустановка Mk.45, шестиствольная 20-мм зенитная артустановка Phalanx и две 25-мм пушки M242 Bushmaster, четыре 12,7-мм пулемета, а также два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата и противокорабельные ракеты "Гарпун". На борту базируются два вертолета SH-60 "Сихок".