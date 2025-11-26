Войти
Flotprom

78-й эсминец класса "Арли Бёрк" подготовили к передаче флоту США

700
0
0

Подразделение Ingalls Shipbuilding (Паскагула) компании Huntington Ingalls Industries (HII) успешно завершило приемочные испытания эсминца с управляемым ракетным вооружением DDG-128 "Тэд Стивенс" класса "Арли Бёрк". Как отмечает Naval Today, теперь специалисты верфи готовят корабль к официальной передаче американским ВМС.

"Тед Стивенс" – второй эсминец класса "Арли Бёрк", построенный на данной верфи в модификации Flight III для флота США.

Эсминец "Тед Стивенс", США

Huntington Ingalls Industries


Корабль, получивший свое наименование в честь покойного сенатора Теда Стивенса, представлявшего с 1968 по 2009 годы Аляску, заложили в марте 2022 года и спустили на воду в августе 2023 года. Заводские ходовые испытания эсминца завершились в сентябре 2025 года.

В рамках приемочных испытаний сдаточная группа Ingalls провела несколько дней в порту и в море, проведя комплексную серию испытаний и оценок под надзором Комиссии по проверке и наблюдениям ВМС США (INSURV). "Тед Стивенс" успешно продемонстрировал требуемые эксплуатационные характеристики, что подтвердило его готовность к передаче американскому флоту в ближайшие недели.

"Наша цель – как можно быстрее предоставить ВМС самые современные и боеспособные корабли, отвечающие растущим потребностям национальной безопасности США и наших союзников. Работа всей команды DDG-128 показывает наше неустанное стремление к достижению этой самой миссии", – заявил президент Ingalls Shipbuilding Брайан Бланшетт.

К настоящему времени верфь Ingalls Shipbuilding поставила ВМС США 35 эсминцев класса "Арли Бёрк". На заводе продолжается строительство четырех кораблей этого типа в конфигурации Flight III: DDG-129 "Джеремайя Дентон", DDG-131 "Джордж М. Нил", DDG-133 "Сэм Нанн" и DDG-135 "Тэд Кокран".

Ключевые отличия эсминцев класса "Арли Бёрк" модификации Flight III заключаются в установке новейшего радара противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6(V)1, модернизации электросетей и охлаждающих систем. Кроме того, интегрируется последняя версия боевой информационно-управляющей системы "Иджис" (Aegis) – Baseline 10.

Полное водоизмещение эсминца класса "Арли Бёрк" версии Flight III достигает 9700 тонн, длина корпуса – 155 метров, ширина – 20 метров. Максимальная скорость превышает 30 узлов. Дальность плавания – 4400 морских миль. Экипаж – 300 человек.

Главное ударное оружие эсминца – две универсальные пусковые установки Mk.41, которые могут применять как зенитные ракеты семейства SM, так и крылатые "Томагавки" и противолодочные ASROC. Арсенал корабля дополняют 127-мм артустановка Mk.45, шестиствольная 20-мм зенитная артустановка Phalanx и две 25-мм пушки M242 Bushmaster, четыре 12,7-мм пулемета, а также два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата и противокорабельные ракеты "Гарпун". На борту базируются два вертолета SH-60 "Сихок".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
SH-60
Иджис
Компании
HII
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 22:46
  • 2
Раскрыты особенности атаковавших регионы России украинских дронов
  • 26.11 22:40
  • 2
Россия нацелила на Украину свои гиперзвуковые "Цирконы" (The National Interest, США)
  • 26.11 17:37
  • 2
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 26.11 17:21
  • 1
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 26.11 15:40
  • 1
Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов
  • 26.11 15:33
  • 11640
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.11 14:11
  • 2
Заключены первые контракты на разработку прототипов средств перехвата для системы ПРО "Золотой купол"
  • 26.11 13:16
  • 4
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 26.11 13:00
  • 1
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 26.11 05:38
  • 0
Комментарий относительно советских МПЛА проекта 945А
  • 26.11 04:11
  • 2
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»
  • 26.11 00:22
  • 6
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 25.11 23:09
  • 1
«Калашников» рассказал о подготовке к серийному производству «Кроны-Э»
  • 25.11 18:08
  • 2
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 25.11 08:59
  • 146
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии