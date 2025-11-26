Войти
Раскрыты особенности атаковавших регионы России украинских дронов

937
2
0
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters.

Кнутов: Атаковавшие РФ дроны FP-1 летят по заранее проложенному маршруту

Главная особенность атаковавших российские регионы дронов FP-1 в том, что они летят по заранее проложенному маршруту, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Характеристики украинского беспилотника специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«FP-1 очень похож на "Лютый". По сути, это уменьшенная копия Bayraktar. Он изготавливается из композитных материалов. Боевая часть по-разному может формироваться в зависимости от дальности полета — это от 50 килограммов и более. В последнее время противник использует эти беспилотники, запуская их с катапульты, тем самым снимается шасси. Это снижает вес самого беспилотника. При этом можно увеличить либо бомбовую нагрузку, либо количество топлива», — рассказал Кнутов.

Главная особенность этих беспилотников в том, что они летят по заранее проложенному маршруту, то есть практически не выходя в эфир

Юрий Кнутов

военный эксперт

По словам военного эксперта, только на конечном участке пути беспилотника происходит корректировка полета, уточняются координаты.

«Используются системы GPS, ГЛОНАСС. Иногда их могут даже наводить с помощью вышек мобильной связи и интернета. И здесь его можно засечь системами РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Даже, может быть, и заглушить. В общем-то, это достаточно современное средство поражения», — добавил он.

Также Кнутов отметил, что Вооруженные силы России всегда сбивают FP-1, как только беспилотник появляется в зоне поражения систем противовоздушной обороны. «Если беспилотник залетает в зону поражения, он стопроцентно уничтожается», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины ударили по регионам России дронами FP-1 с 60 килограммами взрывчатки. Отмечается, что беспилотники несли боевую нагрузку в виде осколочно-фугасных снарядов ОФБ-60-ЯУ.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
GPS
БПЛА
ГЛОНАСС
2 комментария
№1
26.11.2025 12:29
Давно бы выдали Сухому задание на создание специализированного истребителя подобных БПЛА. Тоже очень дешёвый и массовый, эдакий поршневой Ла-7 на новый лад - беспилотный, тоже с сильно форсированным двигателем (в идеале чтобы разгонялся примерно как Ту-95МСМ, мог догонять дозвуковые КР) и пусть ресурс двигателя будет часов 100-150 - сделать быстросменным, а может его собьют быстрей, как и истребители времён ВОВ, если их применять ещё и на ЛБС.

Оснастить их лишь одним крупнокалиберным пулемётом а-ля ШВАК на новый, современный лад с двумя типами боеприпасов - бронебойные пули и дробь из сплава ВНЖ - против мелких дронов. Добавить туда штуки 4 РПГ-26 или РПО-М, РМГ, РШГ для атаки по наземным целям.

Делать его из чего-то дешёвого типа фанеры обтянутой тканью (может есть что-то получше и при этом дешевле - я не специалист) и клепать их в гигантских количествах.

Телевизионные и тепловизионные камеры со всех сторон - чтобы не было слепых зон, для воздушных боёв. Возможность маневрирования с очень большими перегрузками (человека ж нет внутри) - чтобы уворачиваться от ЗУР, пулемётно-пушечного огня. Управление с помощью ИИ и операторов.

Сухой хвастал, что Су-75 разработали всего за год современными методами проектирования, а это всё же полноценный истребитель 5 поколения, правда с обильным использованием наработок, комплектухи от Су-57.
0
Сообщить
№2
26.11.2025 22:46
Цитата, Враг сообщ. №1
. Тоже очень дешёвый и массовый, эдакий поршневой Ла-7

Так уже сколько лет не могут запустить в производство учебно-тренировочный Як-152 именно из-за отсутствия двигателя, первые самолёты шли с немецкими движками которые прекратили поставлять после введения санкций, а минпромторг только бесконечно трындит про импортозамещение, но не выпустил ни одного двигателя для лёгких самолётов...
0
Сообщить
