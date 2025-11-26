Раскрыты особенности атаковавших регионы России украинских дронов

Кнутов: Атаковавшие РФ дроны FP-1 летят по заранее проложенному маршруту

Главная особенность атаковавших российские регионы дронов FP-1 в том, что они летят по заранее проложенному маршруту, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Характеристики украинского беспилотника специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«FP-1 очень похож на "Лютый". По сути, это уменьшенная копия Bayraktar. Он изготавливается из композитных материалов. Боевая часть по-разному может формироваться в зависимости от дальности полета — это от 50 килограммов и более. В последнее время противник использует эти беспилотники, запуская их с катапульты, тем самым снимается шасси. Это снижает вес самого беспилотника. При этом можно увеличить либо бомбовую нагрузку, либо количество топлива», — рассказал Кнутов.

Главная особенность этих беспилотников в том, что они летят по заранее проложенному маршруту, то есть практически не выходя в эфир Юрий Кнутов военный эксперт

По словам военного эксперта, только на конечном участке пути беспилотника происходит корректировка полета, уточняются координаты.

«Используются системы GPS, ГЛОНАСС. Иногда их могут даже наводить с помощью вышек мобильной связи и интернета. И здесь его можно засечь системами РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Даже, может быть, и заглушить. В общем-то, это достаточно современное средство поражения», — добавил он.

Также Кнутов отметил, что Вооруженные силы России всегда сбивают FP-1, как только беспилотник появляется в зоне поражения систем противовоздушной обороны. «Если беспилотник залетает в зону поражения, он стопроцентно уничтожается», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины ударили по регионам России дронами FP-1 с 60 килограммами взрывчатки. Отмечается, что беспилотники несли боевую нагрузку в виде осколочно-фугасных снарядов ОФБ-60-ЯУ.