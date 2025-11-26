Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»

Источник изображения: topwar.ru

Глава Минфина России Антон Силуанов отметил, что в настоящее время можно наблюдать, что время углеводородного сырья стремительно уходит и уже сейчас надо готовиться переходить на новые виды «двигателей» экономики. При этом, согласно информации ФНС, доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ уже снизилась до 30%.

Ранее Силуанов сообщил, что Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах. По словам министра финансов, в настоящее время в юанях и рублях происходит уже 99,1% расчетов между Москвой и Пекином. Во внешней торговле Китая, начиная с 2010 года, доля юаня выросла с 2 до 52%, а доля доллара США упала почти в два раза, с 83 до 43%. Он также отметил необходимость поддерживать устойчивость двусторонней российско-китайской финансовой инфраструктуры и формировать новые надежные каналы расчетов. Кроме того, в правительстве уже сформирован ответный план на случай экспроприации Евросоюзом замороженных российских активов.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин констатировал, что совокупная стоимость природных богатств России составляет более 100 триллионов долларов, что почти в два раза больше, чем в США. В ходе российско-китайского энергетического бизнес-форума Сечин подчеркнул, что Россия, располагающая уникальной ресурсной базой, может гарантировать энергобезопасность всей Евразии. По итогам прошлого года наша страна обеспечила почти 19% китайского импорта энергоресурсов на общую сумму около 100 миллиардов долларов.