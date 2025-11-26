Силы правопорядка Ирана получили российские бронеавтомобили "Спартак"

ЦАМТО, 25 ноября. Судя по распространяемым в соцсетях фотоснимкам, Иран получил из России партию бронеавтомобилей "Спартак" 4x4 класса MRAP производства ООО "Военно-промышленная компания".

Бронеавтомобили "Спартак" были засняты 23 ноября в ходе церемонии передачи новой техники пограничникам национальных правоохранительных органов.

В ходе мероприятия были публично представлены российские бронеавтомобили "Спартак" класса MRAP, иранские бронеавтомобили Joshan и бронированные Toyota Land Cruiser 70-й серии, а также другие тактические транспортные средства, беспилотные летательные аппараты и мотоциклы.

Напомним, что Силы правопорядка Исламской Республики Иран (СПИРИ) заказали 25 бронеавтомобилей "Спартак" ("ВПК-Урал") в декабре 2024 года. Власти исламской республики также рассматривали возможность локализации их производства.

Для справки: СПИРИ находится под патронажем Министерства внутренних дел и Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран.

"ВПК-Урал" или "Спартак" (АМН-590951, ВПК-59095С) – российский бронированный автомобиль многоцелевого назначения с повышенной защищенностью (класс MRAP), разработанный ООО "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК"). Впервые был представлен на форуме "Армия-2019". Применяется формированиями специального назначения России в конфликте на Украине.

Бронеавтомобиль предназначен для войск национальной гвардии/внутренних войск, а также для формирований специального назначения вооруженных сил. Находится на вооружении Росгвардии и ВС РФ. Демонстрировался во время парада на Красной площади в 2023 и 2024 годах.

Известно, что 4 бронеавтомобиля "Спартак" были приобретены для Республиканской гвардии Габона в рамках пакета российской бронетехники по соглашению 2021 года. Национальная гвардия Казахстана использует эти бронеавтомобили в составе Миротворческих сил ОДКБ. Ливийская национальная армия в 2020 году приобрела 60 бронеавтомобилей "Спартак", из которых первые 15 ед. были поставлены в 2024 году.