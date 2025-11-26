Войти
Известия.ru

«Калашников» выполнил контракт по поставке антидроновых ружей МР-155

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Концерн «Калашников» выполнил контракт по поставке партии самозарядных ружей МР-155 в антидроновом исполнении. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба концерна.

«В 2025 году ИМЗ значительно нарастил выпуск востребованной модели самозарядных ружей МР-155. Увеличить объем производства предприятию удалось за счет роста выработки и совершенствования технологий изготовления изделия», — приводится в Telegram-канале слова управляющего директора АО «ИМЗ» Михаила Мельникова.

Уточняется, что ружье было разработано на Ижевском механическом заводе и представлено на форуме «Армия-2024». Модель создана на базе гладкоствольного охотничьего ружья МР-155 калибра 12/89, обладает большой энергетикой выстрела и может использоваться с боеприпасами 12 калибра с навесками от 28 граммов.

Особенностью антидронового исполнения стала планка Пикатинни на ствольной коробке, магазин повышенной емкости на 6 патронов, а также возможность одновременной установки коллиматорного прицела и прибора ночного видения.

Накануне АО «Калашников» полностью выполнило обязательства контракта 2025 года на производство автоматов АК-12. Отмечается, что огромный интерес иностранных партнеров к АК-12 обусловлен эффективным применением автомата в зоне СВО, а портфель экспортных контрактов на 2026 год уже сформирован в полном объеме.

