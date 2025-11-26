Войти
ЦАМТО

ВС Португалии передадут в лизинг Австрии самолеты C-130H "Геркулес"

685
0
0
ВТС C-130H Hercules
ВТС C-130H Hercules.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 25 ноября. Вооруженные силы Португалии окажут помощь ВС Австрии в течение двухлетнего периода перехода с устаревших самолетов C-130 "Геркулес" на новые KC/C-390 "Миллениум".

Как заявила 20 ноября министр обороны Австрии Клаудия Таннер, ВВС Португалии предоставят австрийским ВВС два самолета C-130H для обеспечения их потребностей после снятия с вооружения четырех самолетов C-130K и до поставки четырех KC/C-390 в период с 2028 по 2030 гг.

Об этом министр сообщила на мероприятии, посвященном снятию с вооружения первого C-130K, который эксплуатировался около 60 лет, включая более 20 лет в составе ВС Австрии.

Списанные "Геркулес", начиная с 2028 года, будут заменены четырьмя новыми самолетами C-390 компании Embraer, сборка которых уже началась. Для выполнения задач воздушной транспортировки в переходный период заключено соглашение о сотрудничестве с ВС Португалии, предусматривающее передачу в лизинг двух C-130H.

Состоящие на вооружении ВВС Австрии самолеты C-130K были в 2003 году приобретены из состава ВВС Великобритании, где они эксплуатировались с 1960-х годов. В Австрии самолеты C-130K размещались на авиабазе "Фоглер".

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку 9 самолетов ВТА C-390 "Миллениум", включая 5 ед. для ВВС Нидерландов и четыре для ВВС Австрии, Министерство обороны Нидерландов подписало с компанией Embraer Defense & Security в июле 2024 года.

Новые C-390 предназначены для замены устаревших C-130 "Геркулес", состоящих на вооружении ВВС обеих стран. Совместная покупка позволит Нидерландам и Австрии, а также другим новым покупателям сотрудничать в таких областях, как обучение, логистика и модернизация платформы.

В феврале 2025 года бразильская Embraer Defense & Security объявила, что официально приступила к сборке фюзеляжа первого C-390 "Миллениум", предназначенного для поставки ВВС Австрии.

В марте 2025 года к соглашению о стратегическом сотрудничестве при закупке C-390 между Нидерландами и Австрией присоединилась Швеция. 6 октября 2025 года состоялась церемония подписания контракта на поставку ВС Швеции 4 самолетов C-390 "Миллениум". Соглашение также включает опционы на поставку 7 дополнительных C-390, открывающие путь к совместным закупкам другим европейским странам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Великобритания
Нидерланды
Португалия
Швеция
Продукция
C-130
Компании
Embraer
