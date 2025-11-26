Косиняк-Камыш: Польша продолжит вооружаться независимо от ситуации на Украине

ЦАМТО, 25 ноября. Польша намерена продолжать вооружаться независимо от развития ситуации на Украине, заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

В последнее время Польша осуществляет огромные закупки вооружения и военной техники – в основном в США и Южной Корее. Ожидается, что военный бюджет Польши 2025 года станет рекордным в истории страны. В общей сложности оборонные расходы составят более 46 млрд. долл. (4,7% ВВП), отмечает "РИА Новости".

"Положительные сигналы от переговорного процесса не могут привести к ограничению усилий Польши по модернизации армии. Мы все равно должны вооружаться", – сказал Косиняк-Камыш журналистам, комментируя последние новости о переговорном процессе по Украине.