ВМС США передана АПЛ SSN-798 "Массачусетс" класса "Вирджиния"

ЦАМТО, 25 ноября. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о состоявшейся на верфи Newport News Shipbuilding (NNS) церемонии передачи ВМС США многоцелевой АПЛ SSN-798 "Массачусетс" класса "Вирджиния".

SSN-798 "Массачусетс" является 25-й АПЛ класса "Вирджиния" и 12-й, построенной NNS. Строительство подлодки началось в марте 2017 года, церемония аутентификации киля состоялась 11 декабря 2020 года, крещения – 6 мая 2023 года. Спуск на воду состоялся 23 февраля 2024 года.

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, проецирования военной силы, противолодочной и противокорабельной борьбы; доставки небольших групп подразделений ССО к месту проведения операций; нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк"; асимметричных боевых действий; ведения наблюдения и разведки; установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 40 АПЛ серии "Вирджиния". Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 в варианте "Блок.5", пять лодок в варианте "Блок.6" и пять в варианте "Блок.7".

К настоящему времени ВМС США были поставлены 24 подлодки: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), "Вермонт" (SSN-792), "Орегон" (SSN-793), "Хайман Дж.Риковер" (SSN-795), "Айова" (SSN-797), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789), "Делавэр" (SSN-791), "Монтана" (SSN-794) и (SSN-796) "Нью-Джерси", построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

Длина корпуса подводной лодки составляет 114,5 м (377 футов), ширина – 10,4 м, водоизмещение – 7835 т, глубина погружения превышает 243 м, скорость хода в подводном положении – более 25 узлов, экипаж – 135-140 человек. Реактор АПЛ не требует перезагрузки ядерным топливом в течение запланированного срока эксплуатации (33 года), что снижает затраты на эксплуатацию и увеличивает продолжительность выполнения боевых задач.