Чемезов сообщил о многократном увеличении производства боеприпасов в России

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Производство оружия и боеприпасов в России увеличилось в несколько раз по ряду позиций, а по некоторым — в десятки раз. Об этом 25 ноября сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«По многим позициям рост в разы и даже в десятки раз. К примеру, выпуск снарядов для ствольной артиллерии увеличился в 10 раз с начала СВО», — отметил Чемезов в интервью ТАСС.

Также, по его словам, производство боеприпасов для реактивных систем залпового огня увеличилось в 12 раз.

Ранее, 24 ноября, Чемезов заявил, что в настоящее время ни одна страна в мире не производит столько снарядов и авиационных бомб, сколько Россия. Глава «Ростеха» уточнил, что Россия также поставляет в огромных объемах самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотники и многое другое.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев 15 ноября в беседе с «Известиями» заявил, что Россия опередила своих конкурентов в разработках современного оружия. По его словам, в настоящее время Запад использует Украину в собственных интересах для перехвата технологий или подкупа специалистов, включая тех, кто использует современные виды оружия.

