Румыния увеличит армию и ускорит возрождение оборонной промышленности

704
0
0
Истребитель F-16 ВВС Румынии
ЦАМТО, 25 ноября. Высший совет нацбезопасности Румынии решил, что необходимо повысить боеспособность румынской армии и ускорить возрождение национальной оборонной промышленности.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила пресс-служба администрации президента страны.

Ранее президент Румынии Никушор Дан провел заседание Совета нацбезопасности, чтобы обсудить стратегический анализ обороны, а также провести оценку рисков, угроз и уязвимостей, прогнозируемых на 2026 год.

"Необходимо повысить боеспособность румынской армии и ускорить возрождение национальной оборонной промышленности – области, тесно связанной с проектами реинжиниринга, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими программами, а также программами финансирования, реализуемыми в сотрудничестве с государствами НАТО и ЕС", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации президента по итогу заседания совета.

Как отметили в администрации президента, стратегия безопасности Румынии должна быть адаптирована к изменениям в международной ситуации в сфере безопасности, а также к выполнению национальных обязательств, принятых в рамках НАТО и ЕС.

"Румынская армия будет располагать силами высокой способности реагирования, предназначенными для выполнения конституционных задач и обязательств, принятых в рамках НАТО, ЕС и других международных организаций, что подразумевает увеличение численности действующих военнослужащих и хорошо подготовленных резервистов", – цитирует "РИА Новости" заявление администрации президента страны.

Президент Дан в рамках избирательной кампании утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%. По его словам, особое внимание должно уделяться развитию области обороны, отмечает агентство.

