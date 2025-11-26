Эксперт Степанов: позиции США и Европы по конфликту на Украине сильно расходятся

Большую часть пунктов американского плана по урегулированию европейская сторона заменила "невнятными и недейственными механизмами, а также предложениями заморозки конфликта без учета российских интересов", отметил военный специалист Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. План урегулирования конфликта на Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом, кардинально отличается от последовавшего за ним проукраинского плана стран Европы. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"План Европы перечеркнул большую часть позиций плана Трампа, заменив их невнятными и недейственными механизмами, а также предложениями заморозки конфликта без учета российских интересов и без гарантий его последующего невозобновления. При этом применение механизма мониторинга через инструменты ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - прим. ТАСС) является абсолютно бессмысленным и ненадежным решением. ОБСЕ себя уже дискредитировала во время первой фазы конфликта полным бездействием специальной мониторинговой миссии, а также передачей украинской стороне критически значимой информации, что де-факто являлось шпионажем в интересах Киева. И ключевой аспект - предложения Европы не исключают ни одной первопричины конфликта, а именно: запрет на вхождение Украины в НАТО, [на] размещение на ее территории западного контингента и гарантии безопасности русскоязычному населению страны", - сказал он.

Среди наиболее значимых недостатков европейского плана урегулирования эксперт также выделил отсутствие каких-либо инициатив и предложений по отмене на Украине дискриминации по конфессиональному и этническому принципу, что предполагает прекращение ограничения использования русского языка, возобновление деятельности Русской православной церкви и восстановление свободы СМИ. "Именно эти пункты выгодно отличают план Трампа и были бы способны сформировать возможности для дальнейшего конструктивного диалога в рамках постконфликтного урегулирования", - подчеркнул Степанов.

Отдельно он прокомментировал предложение европейских стран вернуть Россию в состав "Большой восьмерки", цель которой состоит в том, чтобы нанести удар по авторитету БРИКС. "Ключевое предложение - это возвращение России в состав G8. Это неприкрытый удар по БРИКС и по Китаю. Тем самым нас хотят расколоть изнутри. G7 уже во многом показала свою несостоятельность и исключительную однобокость подходов, без учета альтернативных мнений и интересов мирового большинства", - сказал Степанов.

Эксперт заключил, что европейский план урегулирования полностью игнорирует интересы России и не предполагает создания условий для достижения мира в регионе.