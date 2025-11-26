Концерн Rheinmetall намерен увеличить число сотрудников на 30%

ЦАМТО, 25 ноября. Немецкий концерн Rheinmetall планирует увеличить численность штата компании к 2027 году на 30%, то есть до 40 тыс. сотрудников.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Wall Street Journal.

"Компания планирует увеличить общий штат до 40 тыс. человек к 2027 году, в то время как по состоянию на 30 июня 2025 года там работало 30640 сотрудников. Если цель будет достигнута, концерн Rheinmetall наймет больше сотрудников за следующие два с половиной года, чем он нанял за последние десять лет", – пишет газета.

Согласно данным компании, которые приводит в своей статье газета, за 2024 год Rheinmetall получил 257 тыс. резюме по всему миру. За первое полугодие 2025 года компания получила 165 тыс. заявок и ожидает получить более 275 тыс. резюме в 2025 году.

Сообщается также, что компания хочет опубликовать 8 тыс. вакансий в 2025 году, что на 8% больше, чем в 2024 году. Согласно газете, Rheinmetall нуждается как в инженерах и программистах, так и в офисных работниках.

Как пишет издание, Rheinmetall планирует набирать на работу бывших сотрудников предприятий по производству автомобилей и других крупных компаний.

Rheinmetall – один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности, отмечает "РИА Новости".