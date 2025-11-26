Система «Ланцет-Э»: новая версия.

В Дубае на Airshow 2025 российская компания ZALA представила новое поколение разведывательно-ударной системы «Ланцет-Э». Новая версия этих барражирующих боеприпасов (ББ) обладают улучшенными характеристиками.

Как сообщается, возможности системы были расширены, а ряд эксплуатационных характеристик улучшен. Система состоит из разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ZALA Z-16Э и четырёх ББ: «Изделие 51Э», «Изделие 51Э-ИР», «Изделие 52Э» и «Изделие 52Э-ИР». Обозначение «ИР» (инфракрасный) на боеприпасах указывает на то, что используется тепловизионная головка самонаведения наведения. Объединение всех компонентов в единую систему позволяет создать замкнутый цикл – от разведки цели до поражения высокоточным оружием.

Разведывательный БПЛА ZALA Z-16Э

Ключевым усовершенствованием новой экспортной версии «Ланцета-Э» стало внедрение алгоритмов машинного зрения, интегрированных в разведывательный БПЛА ZALA Z-16Э. Это решение позволяет автоматически обнаруживать, идентифицировать и отслеживать цели в режиме реального времени. Также было модернизировано аппаратное обеспечение Z-16Э. В частности, обновлённая платформа передачи данных обеспечивает стабильную связь на дальности до 50 км. Модернизированный дрон Z-16Э может находиться в воздухе до 3,5 часов.

Барражирующий боеприпас «Изделие 51Э»

Дополнительно улучшены характеристики барражирующих боеприпасов серии «Ланцет». Дальность поражения «Изделия 51Э/51Э-ИР» теперь составляет до 45 км, а дальность действия «Изделия 52Э/52Э-ИР» – до 35 км. Кроме того, время полёта увеличилось почти вдвое: «Изделие 51Е/51Е-ИР» теперь может находиться в воздухе в течение 50 мин., а «Изделие 52Е/52Е-ИР» – в течение 30 мин.

Все модификации ББ могут оснащаться четырьмя типами боевых частей (БЧ): кумулятивной, кумулятивно-осколочной, осколочной и термобарической. БЧ выбираются и устанавливаются в зависимости от типа цели.

По данным компании ZALA, по состоянию на ноябрь 2025 года БПЛА «Ланцет» (дополнительно тут) уничтожили более 4000 целей. Среди них более 500 основных боевых танков (ОБТ) ВС Украины, в том числе более 60 ОБТ НАТО (Abrams, Leopard 2 и Challenger 2). Кроме того, было уничтожено более 260 американских буксируемых гаубиц M777, более 100 самоходных гаубиц M109, более 60 польских самоходных артиллерийских установок AHS Krab и сотни других высокотехнологичных транспортных средств. Среди них были американские БМП Bradley и реактивные системы залпового огня HIMARS, которые которых ВСУ стремятся использовать с замаскированных и удалённых позиций.

Ещё одним нововведением в системе «Ланцет» стало создание одноразовой пусковой установки. Конструкция пусковой установки обеспечивает компактность и повышает безопасность экипажа во время боевых операций.

Источник: Edrmagazine