TNI: Россия превосходит США в новой космической гонке

Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

На это указывает тот факт, что РФ работает над созданием собственной орбитальной станции, отметил колумнист журнала Брэндон Уайхэрт

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Проект создания Российской орбитальной станции (РОС) показал превосходство Российской Федерации над США в новой космической гонке. Такое мнение выразил колумнист журнала The National Interest (TNI) Брэндон Уайхэрт.

"Сам факт того, что Москва говорит о настолько сжатых сроках, должен стать сигналом тревоги для Вашингтона, который, кажется, совершенно не понимает, что участвует в новой космической гонке - не говоря уже о том, что он в ней проигрывает", - пишет Уайхэрт, подмечая, что Россия успешно выдержала санкции со стороны Запада, что позволило ей без преград работать над столь амбициозными проектами.

Согласно утвержденному генеральному графику Роскосмоса, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 годы. 

