Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Украинские власти в одностороннем порядке в 1991 году присвоили себе все имущество Советской армии. Среди доставшейся ВСУ боевой техники были 90 штук самоходных артиллерийских установок 2С7 "Пион", которые могли вести огонь ядерными боеприпасами. Обычными же снарядами весом до 110 кг они могут поражать различные цели на расстоянии около 47 км.

Несмотря на столь высокие характеристики, эти боевые машины были выведены из эксплуатации и свезены на базы хранения. Часть из них - проданы за рубеж.

Однако после событий на Донбассе, где формирования киевского режима выступали в роли карателей, военное ведомство Украины решило реанимировать часть таких самоходок.

Сообщалось, что на вооружении двух дивизионов 43-й артбригады, якобы, поступили 36 таких САУ, однако к началу специальной военной операции в строю числилось лишь 14 единиц.

Самой большой проблемой у этих орудий являлось то, что у них были израсходованы боеприпасы. Советские снаряды попытались заменить американскими М106, которые использовались на самоходках М110. Они подходили по калибру, но дальность стрельбы составляла всего 22,9 километров. В результате "Пионы" начали размещать близко у линии фронта, и они стали легкой добычей для наших дронов-камикадзе. На прошлой неделе стало известно, что БПЛА сожгли последнюю 14-ю 2С7

Роман Катков