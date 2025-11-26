Белый дом: план по Украине критикуют те, кто наживается на конфликте

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также подчеркнула, что Вашингтон в рамках переговоров по урегулированию не отдает предпочтение ни одной из сторон

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Среди критиков разрабатываемого администрацией президента США Дональда Трампа плана урегулирования на Украине могут быть те, кто каким-то образом наживается на этом конфликте. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она отметила, что США на равноценной основе контактируют как с Россией, так и с Украиной, не отдавая предпочтений ни одной из сторон конфликта. "И я видела много дезинформации, слухов и обвинений в адрес людей в этом здании (Белом доме - прим. ТАСС), в том числе госсекретаря [США Марко] Рубио, специального посланника [Стивена] Уиткоффа и самого президента, о том, что они отдают предпочтение одной из сторон. Это не может быть дальше от истины", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она отметила, что администрация США контактирует с обеими сторонами и единственной ее целью является скорейшее урегулирование кризиса. "Любые предположения об обратном являются полным непониманием фактов. Они исходят от людей, которые не имеют представления о том, о чем говорят, или от тех, кто продвигает свои собственные интересы. Или, возможно, от тех, кто не хочет, чтобы эта война закончилась. Не знаю, может быть, они извлекают из этого выгоду или каким-то образом наживаются на этом, но никто в этом здании не выигрывает от войны. Мы хотим, чтобы эта война закончилась, и именно над этим с гордостью работают президент и его команда", - резюмировала Ливитт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США нет. На этой неделе переговоры между Москвой и Вашингтоном не запланированы. Россия пока не получала официального текста версии американского плана, скорректированного по итогам консультаций США и Украины в Женеве.