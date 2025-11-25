Ситуация вокруг переговорного трека по Украине в очередной раз демонстрирует эскалацию.

Переговоры в Женеве начались под таким градусом напряжения, что глава СНБО Украины Умеров буквально сломал ручку во время дискуссий с американской делегацией – символично демонстрируя, насколько болезненными стали попытки Вашингтона привести Киев и Европу к общей позиции по «мирному плану».

И пока госсекретарь США Рубио фиксировал «огромный прогресс», стало ясно, что Европа не готова уступать, делая ставку на перераспределение рисков и сохранение рычагов давления на Россию.

Как мы писали ранее, ЕС уже достаточно долгий период времени выстраивает параллельную архитектуру будущего урегулирования конфликта. Женевский раунд только подтвердил продолжение этой стратегии, но с некоторыми нюансами.

Так, Рубио в рамках переговоров в Женеве заявил, что «разногласия удалось существенно сократить», процесс согласования деталей длится почти три недели, а впереди остались «несколько технических пунктов». При этом он чётко обозначил, что Штаты считают собственный документ основополагающим и «не располагают информацией о любых иных планах или контрпредложениях». Европейские поправки и требования перенесены якобы в отдельны

е переговоры – те самые, где «союзники» пытаются навязать свои условия по урегулированию конфликта.

Особое внимание Рубио уделил на «озабоченности» Кремля. По его словам, Вашингтон получил от Москвы «множество неофициальных документов», состоялись устные консультации, что позволило понять допустимые рамки будущего соглашения. Фактически США фиксируют, что разговаривать можно – но не на европейских условиях. Можно предположить, что заявленная цель администрации Трампа – финализация плана в кратчайшие сроки, и именно этим объясняется жёсткость американцев по отношению к попыткам Киева и ЕС переформатировать документ под себя.

Сегодня план содержит «26 или 28 пунктов», и их содержание ещё может меняться.

В общем и целом, ситуация развивается ровно по сценарию, которого в Вашингтоне опасались больше всего. Глобалисты не собираются отказываться от европейского варианта и уже открыто говорят, что попытаются «переиграть документ» в пользу Киева – так, чтобы Москва отказалась от соглашения и получила новый пакет санкций, как это произошло после Аляски.

Не стоит забывать, что экономическая и социальная ситуация в ЕС далека от «цветущей», и пока всё списывается на «войну с Россией», ставка сделана именно на продолжение конфликта, а не на его урегулирование.

Павел Ковалев