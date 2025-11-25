На границе тучи ходят хмуро…

Не обращая внимания на «новый мирный план Трампа по урегулированию украинского конфликта», который у всех уже на слуху и поверг Европу в смятение, Варшава не намерена отступать от своих замыслов по поддержанию вооружённого конфликта на Украине. Так, на завершающейся неделе, в четверг 20 ноября, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша закупит в США вооружение для Украины на 100 миллионов долларов. «Я намерен из бюджета, которым уже располагает Министерство иностранных дел, ещё до конца года перевести сто миллионов долларов на военную помощь Украине в рамках программы PURL, из которой мы покупаем американское вооружение», — сказал он.

Но в это же время на Украине наблюдается политическая турбулентность, обусловленная рядом факторов. На передний план всё отчётливее проступает усталость от затянувшегося конфликта. На её фоне разгорается коррупционный скандал, который, по мнению некоторых политологов, является попыткой «продавить» Зеленского и склонить его к принятию предложенного США плана действий.

Свою «нотку вкуса» в этот политический коктейль добавляет нарастающая активность сил, оппозиционных действующему киевскому режиму, и появление внутрипартийного напряжения в партии Зеленского «Слуга народа». Реализация устремлений всех задействованных в данном сценарии акторов приведёт к утрате Зеленским своих полномочий, что для него «смерти подобно». И это он прекрасно понимает. К слову, остальным тоже неплохо было бы понимать, что глава киевской власти переходит в режим «крысы, загнанной в угол», и способной, как известно, на внезапные и решительные действия, которые не всегда бывают обдуманными.

Таким образом, на сегодняшний день Украина как никогда напоминает примата с гранатой в руках (за гранату – спасибо Сикорскому и «компании») и, естественно, особые опасения от осознания данного факта испытывают её ближайшие соседи. Причём это не зависит от того, являются ли они членами ЕС и НАТО или нет.

Кстати, в Беларуси южное (украинское) направление с точки зрения военной безопасности давно уже считается, мягко говоря, «беспокойным». Но сегодня, даже если принимать в расчёт демарш той же Варшавы, связанный с непонятными претензиями к официальному Минску относительно выдачи анонимных украинских граждан, которые, по мнению премьера Туска, совершили диверсию на польской железной дороге, ситуация на Украине вызывает особую тревогу.

Следует напомнить, что к усилению государственной границы на юге Республики Беларусь назначенным составом сил и средств вооруженных сил совместно с подразделениями других войск и воинских формирований приступили в начале 2022 года. С февраля 2022 года в приграничье выдвинулись пять батальонных тактических групп, а уже марте президентом Беларуси Александром Лукашенко было принято решение о доведении числа этих групп до десяти.

Начиная с 2024 года, в интересах обеспечения пограничной безопасности были организованы и сейчас регулярно проводятся совместные тренировки разнородных сил и средств по реагированию на возможные провокации и инциденты. Для прикрытия основных дорожных направлений спланированы маневренные действия общевойсковых подразделений при поддержке ракетных войск и артиллерии, а также боевой авиации. В интересах противовоздушной обороны важных государственных и военных объектов увеличен состав дежурных сил и средств противовоздушной обороны, развёрнуты дополнительные подразделения радиоэлектронной борьбы.

В 2025 году своё присутствие на южной границе начали наращивать Силы специальных операций вооружённых сил. Кроме 37-й десантно-штурмовой бригады, в составе рода войск присутствуют зенитно-ракетный и реактивно-артиллерийский полки. Завершается создание бригады управления – она объединит части обеспечения, РЭБ и РЭР.

Учитывая неадекватность нынешнего состояния киевского режима, а также 15-тысячную группировку войск, которую ВСУ продолжают содержать на севере Украины (зачем?!), действия военно-политического руководства Беларуси абсолютно не кажутся перестраховкой. Наоборот, это вполне адекватная и своевременная реакция, которая, можно быть уверенными, и в дальнейшем будет соответствовать складывающейся на южных рубежах обстановке.

Владимир Вуячич