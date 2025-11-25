Войти
Lenta.ru

На Западе назвали Россию лидирующей в новой космической гонке

179
0
0
Фото: РКК "Энергия" / Роскосмос / РИА Новости
Фото: РКК "Энергия" / Роскосмос / РИА Новости.

TNI: Россия может победить в космической гонке из-за новой космической станции

Новая российская космическая станция обеспечит Москве обзор жизненно важного стратегического региона. Об этом в колонке для The National Interest (TNI) заявил автор Брэндон Дж. Вайхерт.

Журналист напомнил о планах «Роскосмоса» запустить к 2030 году четыре основных модуля новой космической станции. По мнению Брэндона Дж. Вайхерт, такие планы Москвы должны стать «тревожным звоночком» для Вашингтона и Запада: «США совершенно не осознают, что участвуют в новой космической гонке, да еще и в той, которую проигрывают».

В материале говорится, что Россия может обеспечить себе лидирующие позиции в космосе, запустив станцию, имеющую наклон в 97 градусов. Для сравнения, Международная космическая станция имеет наклон 51,6 градуса. Такое размещение даст России «беспрецедентный охват каждой точки Земли» — в том числе обзор территорий Арктики и Антарктики.

«Размещение станции на полярной орбите также даст (...) реальные преимущества в области научных исследований, в частности, в области изучения климата, погодных условий и морского льда», — подчеркнул эксперт. По его словам, возможно поэтому первым запущенным модулем новой станции станет исследовательский и энергетический.

По словам журналиста, когда речь заходит о строительстве новой станции, многие наблюдатели усмехаются. «Но зря. Россия не только давно является сверхдержавой в области космических станций, но и довольно успешно переносит жесткие западные санкции», — заключил колумнист TNI.

В конце ноября орбиту Международной космической станции из-за предстоящего прибытия пилотируемого корабля «Союз МС-28» и убытия «Союза МС-27» подняли на 2,7 километра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
Арктика
Союз ПКК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 04:02
  • 11612
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.11 02:53
  • 11
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 25.11 02:38
  • 1
В подразделения ГрВ "Запад" в зоне СВО поступили новые тактические мотовездеходы "Улан"
  • 25.11 02:34
  • 0
Почему русский патриотизм может быть основан только на высших (иррациональных, в том числе) идеалах.
  • 25.11 00:09
  • 1
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 24.11 23:34
  • 1
«Лёгкая добыча для обзорных радаров»: Индия создала новое покрытие для Су-30СМ
  • 24.11 19:46
  • 1543
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.11 17:34
  • 0
Напряжение, от которого ломаются ручки
  • 24.11 16:51
  • 2
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 24.11 15:56
  • 3
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 24.11 06:54
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.