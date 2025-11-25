Ростех объединился с ведущими вузами страны для создания прорывных технологий.

На заседании Совета опорных вузов Госкорпорация подписала соглашения о сотрудничестве с восемью университетами

Госкорпорация Ростех расширяет научно-техническое партнерство с ведущими вузами страны. Соглашения о сотрудничестве с восемью университетами были подписаны на заседании Совета опорных вузов, которое прошло сегодня в Москве. Стороны будут совместно создавать передовые технологии, проводить исследования, выполнять опытно-конструкторские работы и готовить кадры для предприятий Ростеха.

В заседании Совета опорных научно-образовательных организаций участвовали министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, председатель Комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев, представители холдингов Корпорации и ректоры нескольких десятков российских вузов.

Совет при Ростехе создан в 2024 году, в него вошли крупнейшие университеты страны — МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ и другие. На заседании были подписаны соглашения о сотрудничестве еще с восемью вузами: Национальным исследовательским университетом «МЭИ», Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Московским государственным юридическим университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА), РГУ имени А. Н. Косыгина, Казанским национальным исследовательским техническим университетом имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ), Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королева (СГАУ), Уфимским университетом науки и технологий и Новочеркасским политехом.

Всего на данный момент в Совет входят 28 вузов, цель объединения — развитие кооперации науки и индустрии для достижения прорывных результатов и укрепления технологического суверенитета страны.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков поблагодарил ректоров университетов за комплексную и долгосрочную работу с министерством и с Госкорпорацией Ростех.

Он отметил, что сегодня реализуется ряд крупных проектов и программ, направленных на повышение качества инженерного образования, а также на его популяризацию. Среди них — пилотный проект по производственной аспирантуре, программа по строительству современных кампусов, создание Передовых инженерных школ и «Приоритет-2030».

«Качество образования и престижа профессии инженера меняется в лучшую сторону. Об этом говорят, в частности, итоги приемной кампании прошлого года. Лучшие студенты наряду с социально-гуманитарными специальностями все больше смотрят в сторону инженерно-технических профессий», — подчеркнул Валерий Фальков.

Стратегическое партнерство с университетами позволит решать актуальные задачи научно-технического развития, разрабатывать и внедрять передовые технологии в авиастроении, двигателестроении, энергетическом машиностроении, радиоэлектронике и робототехнике, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Вместе с Уфимским университетом науки и технологий Ростех будет разрабатывать инновационные решения для боевой, гражданской и беспилотной авиации — от поршневых двигателей до новых авиационных материалов с высокой прочностью и устойчивостью к экстремальным условиям. В кооперации с Казанским национальным исследовательским техническим университетом имени А. Н. Туполева планируются разработки в сфере микроэлектроники, аддитивных, композитных и цифровых технологий.

«За пять лет через государственную программу „Научно-технологическое развитие Российской Федерации“ нами профинансированы научно-исследовательские работы более чем на 1 трлн рублей. В этом задействованы 155 вузов и научных организаций и более 1300 предприятий. В рамках единой субсидии на НИОКР за шесть лет поддержано более 550 проектов. Через механизм обратного инжиниринга, который администрирует АТР, с 2022 года выполняется 470 проектов. Для поддержки стартапов с высоким потенциалом коммерциализации также доступны гранты Фонда содействия инновациям. Мы договорились с Фондом о реализации специальных программ, непосредственно „заточенных“ под национальные проекты технологического лидерства», — сообщил Антон Алиханов.

Кадровая работа будет включать совместную подготовку специалистов для предприятий Ростеха, прогнозирование потребности в специалистах, формирование контрольных цифр приема абитуриентов. Также в кооперации с вузами будет вестись дальнейшее развитие профессионально-образовательных треков Корпорации, производственной аспирантуры, Передовых инженерных школ (ПИШ) и студенческих конструкторских бюро.

В этом направлении, например, будет организовано взаимодействие с Уфимским университетом науки и технологий. На базе ПИШ «Моторы будущего» планируется выполнять прорывные разработки инновационных электрических машин для авиационной промышленности. Корпорация также будет развивать работу ПИШ «Комплексная авиационная инженерия» КНИТУ-КАИ и других Передовых инженерных школ.

Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ «И вузы, и промышленность в сложный для страны период должны работать на общее дело. Объединение усилий университетской науки и производственников дает хорошие практические результаты. Для этого мы выстраиваем самое тесное партнерство с вузами — наши предприятия сотрудничают со 140 университетами по всей стране. Мы насыщаем образовательные программы дисциплинами, востребованными в реальном производстве. Создаем условия для становления молодой науки. Поддерживаем Передовые инженерные школы — их у нас уже 22. Финансируем НИОКРы на базе ведущих университетов и научных институтов с привлечением молодых ученых — только в прошлом году в это было инвестировано порядка 17 млрд рублей. Участвуем в проекте производственной аспирантуры, инициированном Минобрнауки. Эти и другие меры направлены на одну цель — сделать нашу страну еще более сильной и технологически независимой», — прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Председатель Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что реализуемые совместно Минобрнауки и Минпромторгом программы — от Передовых инженерных школ до производственной аспирантуры — уже доказали свою эффективность, формируя кадры нового поколения и создавая условия для технологических прорывов.

По его словам, ключевую роль в результативности этих инициатив играет участие индустриальных партнеров, прежде всего предприятий Ростеха, что обеспечивает прямую интеграцию образовательных треков в реальные высокотехнологичные производства.

«Именно такая синергия, которая возникает на стыке мощного индустриального партнерства и ответственной работы наших ключевых министерств, позволяет брать на себя решение действительно серьезных вызовов», — добавил Владимир Гутенев.

В этот же день в Ростехе прошла встреча с молодыми специалистами — учеными, конструкторами и инженерами. На нее приехали 100 участников из 55 предприятий Корпорации. Это разработчики передовых технологий в микроэлектронике, двигателе- и авиастроении, лидеры советов молодых специалистов и ученых, участники международных конгрессов и лауреаты государственных премий.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Министры и глава Ростеха ответили на десятки вопросов. Молодые специалисты спрашивали о достижениях отечественной промышленности, мерах поддержки молодых инженеров и повышении престижа инженерных профессий. Также обсудили карьерные возможности в оборонно-промышленном комплексе, льготную ипотеку и обучение в производственной аспирантуре.