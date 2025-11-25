Minval: Азербайджан не поставляет Украине истребители Су-22 из-за нейтралитета

Азербайджан не поставляет Киеву истребители Су-22, поскольку сохраняет нейтралитет в украинском конфликте. Об этом сообщили изданию Minval источники в органах власти кавказской страны.

Таким образом, Баку опроверг информацию из статьи таблоида Daily Express, в которой сообщается о тайных поставках Украине азербайджанских Су-22. По данным британского СМИ, Азербайджан направляет Киеву боевые самолеты под видом гуманитарной помощи.

«Позиция Баку остается прежней: Азербайджан соблюдает строгий нейтралитет и оказывает Украине только гуманитарную помощь. Все остальное — фантазии для дешевого трафика», — цитирует Minval источники в Баку.

В сентябре аналитики проекта The War Zone писали о том, что Украина могла пополнить парк истребителей МиГ-29 за счет поставок из Азербайджана. По их данным, в сети появилось фото украинского МиГ-29, окрашенного в камуфляж, который традиционно используется Военно-воздушными силами Азербайджана.

В августе стало известно, что Азербайджан направит Украине $2 млн на гуманитарную помощь в виде электрооборудования. В Госдуме в качестве ответных мер предложили запретить импорт азербайджанских товаров, а также «разгромить диаспоры и ударить» по этническим ОПГ и их бизнесу в России. Также российские парламентарии объяснили, что произойдет, если Баку снимет эмбарго на поставки вооружения Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ выразили сожаление по поводу повреждения посольства Азербайджана в Киеве.

Игорь Рябов