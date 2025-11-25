ET: Катастрофа Tejas осложнила экспорт индийского оружия

Катастрофа легкого истребителя Tejas ВВС Индии на авиашоу Dubai Airshow 2025 во время летной программы может омрачить перспективы экспорта вооружений, которые южноазиатская республика предлагает на мировом рынке, пишет издание The Economic Times.

Катастрофа легкого истребителя Tejas ВВС Индии на авиасалоне Dubai Airshow 2025 может серьезно повлиять на экспортные перспективы индийских вооружений, сообщает The Economic Times.

Самолет разбился во время демонстрационного полета в пятницу, когда выполнялся сложный маневр высшего пилотажа. В результате происшествия пилот погиб.

В газете отмечается, что проект Tejas стал важным шагом для оборонной промышленности страны и символом успеха в создании современных вооружений, несмотря на многочисленные задержки и технические проблемы в процессе разработки. Самолет был представлен в Дубае с целью привлечь иностранных покупателей, а Индия была готова делиться с потенциальными клиентами своими авиационными технологиями.

Среди интересующихся самолетом выделялись Армения, Египет и государства Юго-Восточной Азии, которым предлагалась недорогая модификация Tejas. Однако после катастрофы эксперты считают, что доверие к индийским военным самолетам и репутация ВВС Индии могут быть существенно подорваны. По мнению специалистов, причиной трагедии могла стать потеря баланса самолета во время выполнения маневра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ростех выразили соболезнования в связи с крушением индийского истребителя Tejas на авиашоу в Дубае. ВВС Индии сообщили о гибели пилота. Индийский истребитель Tejas разбился во время демонстрационного полета.