Войти
Деловая газета "Взгляд"

ET: Катастрофа Tejas осложнила экспорт индийского оружия

195
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Катастрофа легкого истребителя Tejas ВВС Индии на авиашоу Dubai Airshow 2025 во время летной программы может омрачить перспективы экспорта вооружений, которые южноазиатская республика предлагает на мировом рынке, пишет издание The Economic Times.

Катастрофа легкого истребителя Tejas ВВС Индии на авиасалоне Dubai Airshow 2025 может серьезно повлиять на экспортные перспективы индийских вооружений, сообщает The Economic Times.

Самолет разбился во время демонстрационного полета в пятницу, когда выполнялся сложный маневр высшего пилотажа. В результате происшествия пилот погиб.

В газете отмечается, что проект Tejas стал важным шагом для оборонной промышленности страны и символом успеха в создании современных вооружений, несмотря на многочисленные задержки и технические проблемы в процессе разработки. Самолет был представлен в Дубае с целью привлечь иностранных покупателей, а Индия была готова делиться с потенциальными клиентами своими авиационными технологиями.

Среди интересующихся самолетом выделялись Армения, Египет и государства Юго-Восточной Азии, которым предлагалась недорогая модификация Tejas. Однако после катастрофы эксперты считают, что доверие к индийским военным самолетам и репутация ВВС Индии могут быть существенно подорваны. По мнению специалистов, причиной трагедии могла стать потеря баланса самолета во время выполнения маневра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ростех выразили соболезнования в связи с крушением индийского истребителя Tejas на авиашоу в Дубае. ВВС Индии сообщили о гибели пилота. Индийский истребитель Tejas разбился во время демонстрационного полета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Египет
Индия
Продукция
Tejas
Компании
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 04:02
  • 11612
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.11 02:53
  • 11
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 25.11 02:38
  • 1
В подразделения ГрВ "Запад" в зоне СВО поступили новые тактические мотовездеходы "Улан"
  • 25.11 02:34
  • 0
Почему русский патриотизм может быть основан только на высших (иррациональных, в том числе) идеалах.
  • 25.11 00:09
  • 1
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 24.11 23:34
  • 1
«Лёгкая добыча для обзорных радаров»: Индия создала новое покрытие для Су-30СМ
  • 24.11 19:46
  • 1543
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.11 17:34
  • 0
Напряжение, от которого ломаются ручки
  • 24.11 16:51
  • 2
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 24.11 15:56
  • 3
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 24.11 06:54
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.