Американским ВМС передали 25-ю многоцелевую АПЛ типа "Вирджиния"

На верфи компании Huntington Ingalls Industries в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) прошла церемония передачи американскому флоту многоцелевой атомной подлодки SSN-798 "Массачусетс". Как уточняет Naval Today, это 25-я субмарина в серии субмарин класса "Вирджиния" и седьмая, выполненная в версии Block IV.

"Массачусетс" заложили 11 декабря 2020 года в онлайн-формате в связи с пандемией COVID-19. Спуск на воду состоялся 23 февраля 2024 года. Ходовые испытания субмарины стартовали в октябре 2025 года.

Многоцелевая АПЛ "Массачусетс", США Huntington Ingalls Industries

АПЛ класса "Вирджиния" модификации Block IV отличаются от более ранних подлодок серии сниженной радиолокационной заметностью и увеличенными циклами между обслуживанием. В частности, версия Block III рассчитана на четыре плановых ремонта и 14 развертываний, а новым подлодкам достаточно трех ремонтов, и они смогут провести 15 развертываний.

В партии субмарин типа "Вирджиния" версии Block IV запланированы к производству десять единиц.

Водоизмещение подлодки класса "Вирджиния" достигает 7800 тонн, длина – 115 метров. Она способна развивать под водой скорость до 34 узлов. Предельная глубина погружения – около 500 метров. Экипаж – 134 человека, включая 14 офицеров.

Субмарина оборудована вертикальными установками пуска, позволяющими выполнить залп двенадцатью крылатыми ракетами "Томагавк". Кроме того, подлодка вооружена четырьмя 533-мм торпедными аппаратами.

Следующая серия АПЛ типа "Вирджиния" будет насчитывать десять подлодок модификации Block V. Их длина вырастет до 140 метров, а водоизмещение – до 10 200 тонн. Это позволит оснастить подлодку дополнительными вертикальными пусковыми установками, что расширит боезапас c 12 до 28 крылатых ракет "Томагавк".