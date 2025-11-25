Войти
Flotprom

Американским ВМС передали 25-ю многоцелевую АПЛ типа "Вирджиния"

180
0
0

На верфи компании Huntington Ingalls Industries в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) прошла церемония передачи американскому флоту многоцелевой атомной подлодки SSN-798 "Массачусетс". Как уточняет Naval Today, это 25-я субмарина в серии субмарин класса "Вирджиния" и седьмая, выполненная в версии Block IV.

"Массачусетс" заложили 11 декабря 2020 года в онлайн-формате в связи с пандемией COVID-19. Спуск на воду состоялся 23 февраля 2024 года. Ходовые испытания субмарины стартовали в октябре 2025 года.

Многоцелевая АПЛ "Массачусетс", США

Huntington Ingalls Industries


АПЛ класса "Вирджиния" модификации Block IV отличаются от более ранних подлодок серии сниженной радиолокационной заметностью и увеличенными циклами между обслуживанием. В частности, версия Block III рассчитана на четыре плановых ремонта и 14 развертываний, а новым подлодкам достаточно трех ремонтов, и они смогут провести 15 развертываний.

В партии субмарин типа "Вирджиния" версии Block IV запланированы к производству десять единиц.

Водоизмещение подлодки класса "Вирджиния" достигает 7800 тонн, длина – 115 метров. Она способна развивать под водой скорость до 34 узлов. Предельная глубина погружения – около 500 метров. Экипаж – 134 человека, включая 14 офицеров.

Субмарина оборудована вертикальными установками пуска, позволяющими выполнить залп двенадцатью крылатыми ракетами "Томагавк". Кроме того, подлодка вооружена четырьмя 533-мм торпедными аппаратами.

Следующая серия АПЛ типа "Вирджиния" будет насчитывать десять подлодок модификации Block V. Их длина вырастет до 140 метров, а водоизмещение – до 10 200 тонн. Это позволит оснастить подлодку дополнительными вертикальными пусковыми установками, что расширит боезапас c 12 до 28 крылатых ракет "Томагавк".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
HII
Проекты
2020-й год
Virginia АПЛ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 04:02
  • 11612
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.11 02:53
  • 11
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 25.11 02:38
  • 1
В подразделения ГрВ "Запад" в зоне СВО поступили новые тактические мотовездеходы "Улан"
  • 25.11 02:34
  • 0
Почему русский патриотизм может быть основан только на высших (иррациональных, в том числе) идеалах.
  • 25.11 00:09
  • 1
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 24.11 23:34
  • 1
«Лёгкая добыча для обзорных радаров»: Индия создала новое покрытие для Су-30СМ
  • 24.11 19:46
  • 1543
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.11 17:34
  • 0
Напряжение, от которого ломаются ручки
  • 24.11 16:51
  • 2
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 24.11 15:56
  • 3
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 24.11 06:54
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.