3D-печать внедрили для выпуска деталей реакторной установки "РИТМ-200"

"ОКБМ Африкантов" (входит в госкорпорацию "Росатом") получило разрешение на изготовление элементов на отечественном 3D-принтере. Как отметили в пресс-службе "Росатома", первым изготовленным с помощью аддитивных технологий изделием стала клеммная коробка – элемент насосного оборудования в составе ядерной энергетической установки "РИТМ-200".

Опытные образцы прошли полный комплекс исследований и подтвердили возможность использования метода 3D-печати в изготовлении элементов судовой реакторной установки "РИТМ-200". Разработана и утверждена нормативная документация, получено первое в России свидетельство Российского морского регистра судоходства (РС).

3D-печать

"Росатом"


"Использование аддитивных технологий в производстве элементов для "РИТМ-200" демонстрирует высокий уровень технологической готовности российской промышленности. Применение 3D-печати открывает новые возможности для конструирования и производства", – заявил директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" топливного дивизиона "Росатома" Илья Кавелашвили.

Напомним, что реакторы "РИТМ-200" разработаны "ОКБМ Африкантов" для оснащения универсальных атомных ледоколов проекта 22220 ("Арктика"), которые строятся на "Балтийском заводе" по заказу "Атомфлота".

