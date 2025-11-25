Чемезов: никто в мире не производит столько авиационных бомб, сколько Россия

В настоящее время ни одна страна в мире не производит столько снарядов и авиационных бомб, сколько Россия. Об этом 24 ноября заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью ТАСС.

По его словам, в настоящее время объемы выпуска снарядов и бомб несопоставимы с теми, которые были до начала специальной военной операции (СВО). Глава «Ростеха» уточнил, что Россия также поставляет в огромных объемах самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотники и многое другое.

«Ни одна страна мира, к примеру, не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб», — заключил Чемезов.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев 15 ноября в беседе с «Известиями» заявил, что Россия опередила своих конкурентов в разработках современного оружия. По его словам, в настоящее время Запад использует Украину в собственных интересах для перехвата технологий или подкупа специалистов, включая тех, кто использует современные виды оружия.