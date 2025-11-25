Войти
Вестник Мордовии

Новейший "Ураган" на шасси БАЗ-69092 эффективно уничтожает цели ВСУ

189
0
0
Скриншот с видео Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ

Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" круглосуточно находятся в полной боевой готовности. Боевая задача может поступить в любой момент. По команде расчеты РСЗО "Ураган" гвардейского артиллерийского соединения ВДВ выехали из укрытия и оперативно выдвинулись на огневую позицию.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, расчет уничтожил пункты временной дислокации личного состава, пункты управления и запуска БПЛА ВСУ в одном из населенных пунктов южнее города Запорожье, который освобождают десантно-штурмовые подразделения группировки войск "Днепр".

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии. Кадры объективного контроля фиксировали поражение целей.

После проведения боевой стрельбы расчет РСЗО "Ураган" совершил смену огневых позиций. В это же время расчет пополнил боезапас и произвел заряжание снарядами на случай получения новых целей.

Высокая дальность и большая площадь поражения "Ураганов" дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков.

"Дивизион наш применяется для продвижения пехоты вперед. Пункты запуска БПЛА мы уничтожаем", - заявил заместитель командира дивизиона Илья.

"Успешно, точно и в срок выполняем задачи по огневому поражению противника. Каждый номер расчета точно знает и умело выполняет свою работу на огневой позиции", - поделился старший офицер батареи с позывным "Цена".

Реактивная система залпового огня "Ураган" предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.

Воины - десантники применяют РСЗО на современном трехосном полноприводном БАЗ-69092. Этот автомобиль обладает высокой проходимостью и подвижностью, так максимальная скорость по шоссе достигает 80 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 04:02
  • 11612
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.11 02:53
  • 11
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 25.11 02:38
  • 1
В подразделения ГрВ "Запад" в зоне СВО поступили новые тактические мотовездеходы "Улан"
  • 25.11 02:34
  • 0
Почему русский патриотизм может быть основан только на высших (иррациональных, в том числе) идеалах.
  • 25.11 00:09
  • 1
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 24.11 23:34
  • 1
«Лёгкая добыча для обзорных радаров»: Индия создала новое покрытие для Су-30СМ
  • 24.11 19:46
  • 1543
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.11 17:34
  • 0
Напряжение, от которого ломаются ручки
  • 24.11 16:51
  • 2
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 24.11 15:56
  • 3
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 24.11 06:54
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.