Новейший "Ураган" на шасси БАЗ-69092 эффективно уничтожает цели ВСУ

Скриншот с видео Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ Скриншот с видео Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ

Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" круглосуточно находятся в полной боевой готовности. Боевая задача может поступить в любой момент. По команде расчеты РСЗО "Ураган" гвардейского артиллерийского соединения ВДВ выехали из укрытия и оперативно выдвинулись на огневую позицию.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, расчет уничтожил пункты временной дислокации личного состава, пункты управления и запуска БПЛА ВСУ в одном из населенных пунктов южнее города Запорожье, который освобождают десантно-штурмовые подразделения группировки войск "Днепр".

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии. Кадры объективного контроля фиксировали поражение целей.

После проведения боевой стрельбы расчет РСЗО "Ураган" совершил смену огневых позиций. В это же время расчет пополнил боезапас и произвел заряжание снарядами на случай получения новых целей.

Высокая дальность и большая площадь поражения "Ураганов" дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков.

"Дивизион наш применяется для продвижения пехоты вперед. Пункты запуска БПЛА мы уничтожаем", - заявил заместитель командира дивизиона Илья.

"Успешно, точно и в срок выполняем задачи по огневому поражению противника. Каждый номер расчета точно знает и умело выполняет свою работу на огневой позиции", - поделился старший офицер батареи с позывным "Цена".

Реактивная система залпового огня "Ураган" предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.

Воины - десантники применяют РСЗО на современном трехосном полноприводном БАЗ-69092. Этот автомобиль обладает высокой проходимостью и подвижностью, так максимальная скорость по шоссе достигает 80 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 км.