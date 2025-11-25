Войти
Военное обозрение

В США утвердили стратегию замены парка C-17 и C-5 новым поколением NGAL

184
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В новой стратегии командования воздушных перевозок США сказано: первые самолеты программы Next Generation Airlift (NGAL) выйдут на боевые задачи примерно в 2040-2041 годах. Идея амбициозная – сделать одну общую платформу, которая постепенно отправит «на пенсию» двух гигантов американской транспортной авиации: C-5M Galaxy и C-17A Globemaster III.

Если все пойдет по плану, и не урежут финансирование, первый прототип NGAL могут собрать уже к 2038-му. Дальше – выход на начальную боеготовность к 2041 году. Логика такая: сначала новая машина начнет вытеснять стареющий парк C-5M, которым отводят место в строю примерно до 2045-го, а потом постепенно придет очередь C-17. Им планируют растянуть ресурс аж до 2075 года.

Проблема в том, что и Galaxy, и Globemaster давно не сходят с конвейера. Последний C-5 выпустили еще в 1980-х, а C-17 – в 2013-м. При этом от них до сих пор требуют работать «на износ». Именно эти машины возили людей и грузы из Афганистана во время эвакуации в 2021 году, а с 2022-го участвуют в переброске вооружений для Украины, и регулярно мелькают в операциях на Ближнем Востоке.

В стратегии AMC прямо говорится: может понадобиться продление сертификации обоих типов и серьезная модернизация. Уже есть вариант глубокой доработки C-17 – вплоть до установки новых двигателей, чтобы уменьшить расход топлива и продлить срок «жизни».

Сам NGAL пока существует скорее как набор требований и эскизов в презентациях, чем как конкретный самолет. В теории не исключены и смелые решения – элементы малозаметности, сокращенный разбег и возможность обойтись без привычных больших аэродромов. В прошлых исследованиях доходило даже до обсуждения тяжелого транспорта с вертикальным взлетом и посадкой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Украина
Продукция
C-17
C-5 Galaxy
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 04:02
  • 11612
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.11 02:53
  • 11
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 25.11 02:38
  • 1
В подразделения ГрВ "Запад" в зоне СВО поступили новые тактические мотовездеходы "Улан"
  • 25.11 02:34
  • 0
Почему русский патриотизм может быть основан только на высших (иррациональных, в том числе) идеалах.
  • 25.11 00:09
  • 1
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 24.11 23:34
  • 1
«Лёгкая добыча для обзорных радаров»: Индия создала новое покрытие для Су-30СМ
  • 24.11 19:46
  • 1543
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.11 17:34
  • 0
Напряжение, от которого ломаются ручки
  • 24.11 16:51
  • 2
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 24.11 15:56
  • 3
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 24.11 06:54
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.