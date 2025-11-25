«Стоять по стойке «смирно». Почему Украина должна принять план Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи, 2025 год.

Полковник Ходаренок: план Трампа не выглядит как капитуляция Украины

Украина, Европа и США продолжают обсуждать американский план по урегулированию конфликта. По данным украинских СМИ, на прошедших переговорах в Женеве представителям Киева и Вашингтона удалось согласовать большинство положений. Почему Украине стоит соглашаться на план Трампа без условий и какую армию сможет потянуть киевская власть в мирное время — рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Делегациям США и Украины на переговорах в Женеве удалось согласовать большинство положений американского плана по урегулированию, а значительную часть спорных пунктов — скорректировать, сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

При этом ряд пунктов плана, по данным издания, будет в дальнейшем обсуждаться лично президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Кто и с кем ведет переговоры?

Для начала: а реальный ли план президента США попал в СМИ? Разве так бывает в практике межгосударственных переговоров — первые лица еще не встретились, а уже произошли масштабные утечки формулировок и положений из важнейших документов? Нельзя исключать, что в реальности «28 пунктов Трампа» выглядят, мягко говоря, несколько иначе.

Теперь о том, что делегации США и Украины «согласовали» большинство положений и «скорректировали» значительную часть спорных моментов.

Самые неочевидные слова в этом сообщении украинского агентства — «согласовать» и «скорректировать». Согласовывать и корректировать формулировки в проекте документа, предлагаемого к подписанию, могут только стороны, обладающие примерно равными военными, экономическими и финансовыми возможностями.

А если бюджет Украины более чем на 40% состоит из дотаций государств-партнеров, то представителям Киева на подобных переговорах надо стоять по стойке «смирно» и выслушивать американские заявления следующего рода: «Или вы подписываете проект, или [вот тут возможны многочисленные варианты: прекращение финансирования Украины со стороны США, остановка поставок вооружения и военной техники, отказ предоставлять разведывательную информацию, дальнейшая публикация материалов, в которых президент Зеленский представлен, мягко говоря, не в самом лучшем виде и т.д]».

А вот у главы Украины никаких козырей на таких переговорах, как неоднократно подчеркивал Дональд Трамп, нет. Так что, скорее всего — это, разумеется, можно только предполагать, — президент США задачу своей делегации поставил следующим образом: «А вы предложите президенту Украины так, чтобы он не смог отказаться».

И надо в этом случае непременно добавить, что даже те детали американского плана, которые стали достоянием средств массовой информации, вовсе не выглядят как капитуляция Украины. То есть для Киева американские предложения представляют собой достаточно компромиссный вариант.

Ведь задача Трампа и его администрации — завершить вооруженный конфликт на Украине таким образом, чтобы это однозначно не выглядело ни поражением Киева, ни победой России.

При этом Европа уже представила альтернативный план урегулирования, согласно которому обмен территориями будет обсуждаться уже после перемирия. Интересно, а к кому представители ЕС собираются идти с этим планом? Кому они собираются его представлять?

Президенту США? Реакцию Трампа в этом случае отнюдь не трудно предположить. Президенту России Владимиру Путину? Так можно не сомневаться, что верховный главнокомандующий ВС РФ даже не станет разговаривать с европейцами по этому поводу. Так что получается, что европейская инициатива — это план ради плана, и не более того.

Потянет ли Украина большую армию?

Наконец, чисто военные детали американского и европейских планов. Инициатива Европы предполагает ограничение численности ВСУ до 800 тыс. человек. В американской же версии говорится о 600 тыс. военнослужащих.

Разберемся, что такое даже 600 тыс. военных. К примеру, количество военнослужащих в ВС Франции в настоящее время оценивается примерно в 200 тыс. человек, ВС Германии — 181 тыс., численность британской армии сегодня составляет примерно 73 тыс. бойцов и командиров.

И это, заметим, при неизмеримо больших военных бюджетах европейских стран по сравнению с Украиной. Так что вопрос в этом случае для политиков в Киеве может стоять и так: а вы потянете содержание хоть 600 тыс. человек в мирное время?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

Михаил Ходаренок