Финляндия готова разместить у себя подразделение командования и управления НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Финское министерство обороны сделало предложение руководству Североатлантического альянса. Оно заключается в том, что Финляндия готова разместить у себя на территории подразделение командования и управления НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба финского оборонного ведомства.

Данный шаг прокомментировал министр обороны страны Антти Хяккянен:

Размещение подразделения еще больше укрепит способность НАТО защищать Финляндию и весь северный регион альянса.

По его мнению, новая структура станет ключевым фактором в поддержке натовских войск, способствуя лучшему осуществлению командных и контрольных функций. Подразделение будет находиться в подчинении Объединенного командования Североатлантического альянса в Норфолке.

Хяккянен заявил, что перед тем как сделать такое предложение, Минобороны Финляндии провело предварительную подготовительную работу. Глава ведомства надеется, что соответствующее положительное решение будет принято на саммите НАТО, который намечен на февраль следующего года.

Новое подразделение будет обеспечивать работу информационных и телекоммуникационных систем, с помощью которых руководство альянса будет осуществлять командование войсками НАТО в Финляндии и в других местах. Его численность составит примерно 50 человек.

Ранее главы оборонных ведомств стран альянса одобрили предложение Финляндии разместить на своей территории многонациональную тактическую группу Сухопутных войск НАТО.