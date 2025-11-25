Войти
МНО Республики Корея намерено модернизировать НАПЛ класса KSS-II

Подлодка второй партии класса KSS-III, Южная Корея
Подлодка второй партии класса KSS-III, Южная Корея.
Источник изображения: Hanwha Ocean

ЦАМТО, 24 ноября. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) инициировало проект модернизации устаревших боевых и гидроакустических систем 1800-тонных НАПЛ класса KSS-II ВМС страны с целью повышения их боевых возможностей.

Агентство провело совещание, посвященное запуску проекта разработки, в штаб-квартире южнокорейской компании HD Hyundai Heavy Industries в Ульсане. По информации Korea Times, стоимость программы оценивается в 468,9 млрд. вон (319,5 млн. долл.).

Согласно планам, агентство к 2033 году намерено заменить боевые системы и буксируемые гидроакустические антенны на трех подводных лодок класса KSS-II новейшим оборудованием. Подлодки также будут оснащены гидроакустическими системами для обнаружения мин и всплывающими антеннами буйкового типа.

Ожидается, что запланированная модернизация значительно улучшит боевые возможности подводных лодок, включая средства навигации, обнаружения и поражения целей, а также позволит получить боевую систему, разработанную с использованием национальных технологий.

Как сообщал ЦАМТО, в период с 2007 по 2020 гг. на вооружение ВМС Республики Корея были приняты 9 подводных лодок класса KSS-II ("Тип-214"). НАПЛ предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, постановки минных заграждений, поражения наземных целей.

Длина подлодки составляет 65,3 м, ширина – 6,3 м, подводное водоизмещение – 1800 т. НАПЛ изготовлены с использованием технологии малозаметности, оснащены дизель-электрической / анаэробной (воздухонезависимой на топливных элементах) энергетической установкой, позволяющей развивать скорость до 20 узлов в подводном положении и 12 узлов – в надводном. Подлодка может выполнять задачи на глубинах до 400 м в течение 2 недель. НАПЛ оборудована восемью 533-мм торпедными аппаратами и может применять противокорабельные ракеты "Гарпун", тяжелые торпеды "Уайт Шарк" (Baek Sang Eo) и мины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Компании
DAPA
HHI
Hyundai
Проекты
2020-й год
