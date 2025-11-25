Войти
В Балтийском море стартовали учения ВМС стран НАТО Freezing Winds 25

Источник изображения: topwar.ru

В Балтийском море стартовали совместные военные учения стран НАТО под названием Freezing Winds 25. Маневры будут проходить в Финском заливе, Архипелаговом море и на южном побережье Финляндии и продлятся до 4 декабря текущего года.

В учениях принимают участие военно-морские силы 11 стран: США, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Польши и трех прибалтийских республик, а также постоянная группа НАТО, специализирующаяся на противоминной борьбе SNMCMG1. В мероприятии задействовано около пяти тысяч военнослужащих стран альянса и порядка 20 кораблей. Кроме того, к маневрам привлечены истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения.

В качестве основной задачи Freezing Winds 25 заявлена отработка защиты морских коммуникаций и ключевых объектов инфраструктуры. Кроме того, армии стран НАТО отрабатывают высадку морского десанта и взаимодействие флота с береговыми подразделениями. Как указали в Хельсинки, дополнительно будут отработаны операции по ликвидации разливов нефти, спасательные операции на море и по обезвреживанию подводных взрывоопасных предметов. При этом отмечается, что дополнительные трудности при проведении Freezing Winds 25 создают сложные погодные условия поздней осени и начала зимы на Балтийском море.

Ранее контр-адмирал ВМС США Бретт Граббе заявил, что НАТО имеет трех- или четырехкратное превосходство над Россией в акватории Балтийского моря. По словам Граббе, после вступления в альянс Швеции Балтийское море, по сути, стало «внутренним водоемом НАТО».

