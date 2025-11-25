Войти
ТАСС

Космонавт Борисов учится управлять установленной на МКС робо-рукой Canadarm2

177
0
0
Роботизированная рука Canadarm2 схватила космический грузовик Cygnus. 14 ноября 2017
Роботизированная рука Canadarm2 схватила космический грузовик Cygnus. 14 ноября 2017.
Источник изображения: © Фото : NASA TV

Константин Борисов напомнил, что на МКС расположены три системы манипуляторов, позволяющих проводить различные работы за бортом станции

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский космонавт Константин Борисов проходит обучение в Канаде для получения сертификата на управление Canadarm2 - канадской системой манипуляторов на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Из Хьюстона перелетел в Канаду. Город Лонгей, провинция Квебек - прямо рядом с Монреалем. Здесь находится Космический центр Джона Х. Чапмана - штаб-квартира Канадского космического агентства. <…> Цель моей поездки в Канаду - пройти обучение и сертифицироваться на оператора Canadarm2", - рассказал Борисов.

Космонавт напомнил, что на МКС расположены три системы манипуляторов, позволяющих проводить различные работы за бортом станции. Одна из них - "канадская рука" Canadarm2.

Длина манипулятора из семи суставов составляет 17,6 м, а вес - около 1 800 кг. При этом она способна управлять объектами массой до 116 тыс. кг. Среди задач робототехнической системы - захват и пристыковка к станции беспилотных грузовых кораблей, перемещение грузов и оборудования, осмотр станции и помощь специалистам МКС во время выходов в открытый космос.

Борисов совершил свой первый полет в космос в качестве специалиста миссии Crew-7 на МКС продолжительностью 199 суток. Он стал 23-м российским космонавтом, полетевшем на американском космическом корабле (в том числе 3-м - на Crew Dragon), и 4-м участником программы перекрестных полетов Роскосмоса и NASA. Второй космический полет Борисова планируется в начале 2027 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 04:02
  • 11612
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.11 02:53
  • 11
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 25.11 02:38
  • 1
В подразделения ГрВ "Запад" в зоне СВО поступили новые тактические мотовездеходы "Улан"
  • 25.11 02:34
  • 0
Почему русский патриотизм может быть основан только на высших (иррациональных, в том числе) идеалах.
  • 25.11 00:09
  • 1
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 24.11 23:34
  • 1
«Лёгкая добыча для обзорных радаров»: Индия создала новое покрытие для Су-30СМ
  • 24.11 19:46
  • 1543
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.11 17:34
  • 0
Напряжение, от которого ломаются ручки
  • 24.11 16:51
  • 2
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 24.11 15:56
  • 3
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 24.11 06:54
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.