Космонавт Борисов учится управлять установленной на МКС робо-рукой Canadarm2

Константин Борисов напомнил, что на МКС расположены три системы манипуляторов, позволяющих проводить различные работы за бортом станции

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский космонавт Константин Борисов проходит обучение в Канаде для получения сертификата на управление Canadarm2 - канадской системой манипуляторов на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Из Хьюстона перелетел в Канаду. Город Лонгей, провинция Квебек - прямо рядом с Монреалем. Здесь находится Космический центр Джона Х. Чапмана - штаб-квартира Канадского космического агентства. <…> Цель моей поездки в Канаду - пройти обучение и сертифицироваться на оператора Canadarm2", - рассказал Борисов.

Космонавт напомнил, что на МКС расположены три системы манипуляторов, позволяющих проводить различные работы за бортом станции. Одна из них - "канадская рука" Canadarm2.

Длина манипулятора из семи суставов составляет 17,6 м, а вес - около 1 800 кг. При этом она способна управлять объектами массой до 116 тыс. кг. Среди задач робототехнической системы - захват и пристыковка к станции беспилотных грузовых кораблей, перемещение грузов и оборудования, осмотр станции и помощь специалистам МКС во время выходов в открытый космос.

Борисов совершил свой первый полет в космос в качестве специалиста миссии Crew-7 на МКС продолжительностью 199 суток. Он стал 23-м российским космонавтом, полетевшем на американском космическом корабле (в том числе 3-м - на Crew Dragon), и 4-м участником программы перекрестных полетов Роскосмоса и NASA. Второй космический полет Борисова планируется в начале 2027 года.